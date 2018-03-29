【大行報告】大和升國航(00753-HK)H股目標價至7.7元

中國國航(601111-CN)(00753-HK)已公布2017年全年業績，該公司淨利潤增加6%至72億元人民幣，其中來自匯兌收益達到29億元人民幣，若剔出匯兌收益及其他一次過收益，國航淨利潤倒退44%至54億元人民幣。 大和直言對國航去年業績感到失望，認為與去年航油價格上升29%﹑維修費用增加33%，以及推廣費用增加18%有關。該行預期國航隨著今年會採取更進取的市場推廣策略，相信該航空公司銷售及推廣費用有上升壓力。

大和指出國航去年客運收益率上升1.7%，遜預期，其中國際航線客運收益率更帑受到內地其他航空公司致力對美國及澳洲航線進行推廣，而倒退5%。國航預期灰運載率提升情況下，國內航線的客運收益率可以保持增長，可是對國際線的客運收益率卻保持較審慎態度。國航期望國際航線可用客座千米數上升15%，而國內航線則透過多用寬體機，來推動可用客座千米數增長5%。大和預期今年翾空可用客座千米數按年增加10%，並預期今年國航客運收益率按年下跌1%。

該行下調今﹑明兩年國航每股盈利預測24至35%，同時將國航H股評級下調至「沽售」，惟按市賬率1倍計算，升國航H股目標價至7.7元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)