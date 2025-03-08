反制加拿大！中國20日起對加拿大部分進口商品加徵關稅

鉅亨網新聞中心 2025-03-08 11:50

‌



中國國務院關稅稅則委員會 8 日公告，加拿大政府宣布自 2024 年 10 月 1 日起，對中國電動汽車加徵 100% 關稅；自 2024 年 10 月 22 日起，對中國鋼鐵和鋁產品加徵 25% 關稅。這一單邊加徵關稅的做法無視客觀事實和世界貿易組織的規則，屬於典型的貿易保護主義，對中國的合法權益造成了嚴重侵害，並破壞了中加經貿關係。

根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》和《中華人民共和國對外貿易法》等相關法律法規，經國務院批准，從 2025 年 3 月 20 日起，中方將對原產於加拿大的菜子油、油渣餅和豌豆加徵 100% 關稅；對原產於加拿大的水產品和豬肉加徵 25% 關稅。中方敦促加方理性看待雙邊經貿合作，尊重客觀事實，遵守世界貿易組織的規則，立即糾正錯誤做法。

‌



以下是加徵 100% 關稅商品清單：

以下是加徵 25% 關稅商品清單：

在同一天，中方商務部新聞發言人對此表示，加方不顧中方多次反對和勸阻，對自華進口的相關電動車輛、鋼鐵和鋁等產品采取單邊限制措施，嚴重破壞了中加經貿關係。

根據《中華人民共和國對外貿易法》相關規定，商務部於 2024 年 9 月 26 日正式就加方對華相關限制性措施發起反歧視調查。經調查，加拿大的相關措施構成歧視性限制，影響了正常貿易秩序，損害了中國企業的正當合法權益。中方決定根據《中華人民共和國對外貿易法》和《中華人民共和國關稅法》等法律規定，對自加進口部分商品加徵關稅。