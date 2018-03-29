彭博分析：每分鐘燒6500美元 特斯拉應無法撐過年底

《彭博社》報導，電動汽車特斯拉 Tesla (TSLA-US) 公司股價連續第 2 天下跌，美國加州發生致命的 Model X 車款車禍加劇了對其執行長馬斯克 Elon Musk 更大的壓力。

同時，因評級公司穆迪 Moody's 將特斯拉企業債降級至「Caa1」（距離「投資級」差 7 階），使特斯拉債券只剩每張 0.86 美元。

特斯拉股價週三（28 日）收盤下跌 7.67% 來到 257.78 美元。

特斯拉股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

特斯拉車輛交通事故

據特斯拉的一篇部落格文章顯示，正在與當局合作，從週五（23 日）毀壞的車輛中檢索數據日誌，找出導致司機死亡的原因。事故發生在 101 高速公路南向地段，車輛與屏障相撞著火。

據加州高速公路巡邏隊靠 LinkedIn 的資料預估，死亡駕駛為 38 歲的蘋果軟體工程師黃偉 (Wei Huang)，曾於電玩企業 Electronic Arts (EA-US) 任職 10 多年，去年 11 月加入蘋果。

特斯拉交通事故 / 圖：彭博

特斯拉沒有說明該車的自動駕駛系統是否當時啟動，但還是先申明駕駛輔助功能的性能完善性，此技術也是自動駕駛的先驅。

據特斯拉的說法，其電池組的設計，會造成電池起火時的傳播速度變慢，給予車內人事更多的逃難時間，提道「火燒車時，車上並無人員」。

同時，特斯拉申明，這次車禍的損害，部分原因是由於高速公路的安全屏障隔板可減少撞擊，但事故前已被拆除或粉碎，而未被工務局修補回原狀。

無高速公路屏障 / 圖：特斯拉

特斯拉債券殖利率大跌

3 月份對特斯拉來說非常不順，股價大部份時間一直處於下跌狀態。在公司第 1 季財報於下週出爐的前夕，其無擔保債券也創下了歷史新低。投資人開始擔心特斯拉的 18 億美元低利率債券是否會拖欠。

穆迪公司投資者服務分析師 Bruce Clark 週二在一份報告中提道，特斯拉自創立以來的 15 年內從未顯過利潤，將需要籌集超過 20 億美元，不僅維持今年的現金流量健康度，還包括償還 2019 年到期的約 12 億美元債務。《彭博》分析預計，以每分鐘 6500 美元的速度燒錢，特斯拉現有的現金量應無法度過今年底。

特斯拉 2025 年債券殖利率暴漲 / 圖：彭博

分析報 Cowen＆Co. 表示，「質疑自動駕駛的領導力即將開始」，而 Sanford Bernstein 也提道特斯拉使用「自動化來誘導生產量」。

據美國金融業監管局 FIRA 的債券價格報告系統 Trace 的報價顯示，美國時間下午 16:36 時，特斯拉債券每 1 美元下跌了 0.03 美元，至 0.88 美元。 此後，特斯拉債券更是跌至 0.86 美元。

自駕系統及 Model 3 產量問題

市場預計特斯拉未能達到其重要的 Model 3 大眾化車款的生產目標。這次的事故也不是第 1 次了，也可能引發新的問題。此外，幾天前發生的致命 Uber 自動駕駛功能事故後，自動駕駛技術對社會引發了漣漪。

Cowen 分析師 Jeffrey Osborne 提道，「過去一直質疑特斯拉的承諾，硬件是否能夠最終提供完全自動的駕駛能力」。同時，Osborne 給予特斯拉股價一個「劣於大盤」評級，認為自動駕駛會有「很大的風險」。對於生產量，Osborne 依據內部消息評估產量應無法到達預期數量。

過去一年半裡，特斯拉的自動駕駛團隊遭受了領導人員更換。Sterling Anderson 於 2016 年 12 月離開特斯拉，最後由前蘋果員工 Chris Lattner 取代，只堅持了 6 個月。2017 年 6 月時，特斯拉又聘請了另一家 Musk 企業 OpenAI 的研究科學家 Andrej Karpathy。