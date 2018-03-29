愛奇藝今在美IPO 承銷價18美元

中國最大影音網站愛奇藝，將於今（29）日晚間在登陸那斯達克，股票代碼 IQ，IPO 承銷價每股 18 美元，承銷價位於 17 至 19 美元區間中段。愛奇藝被看作「中國 Netflix」，Bilibili 被比作 YouTube。然而，Bilibili 昨（28）日上市首日慘遭破發，愛奇藝今日表現備受關注。

愛奇藝在 2 月底遞交招股書，準備登陸納斯達克，計畫募集資金 15 億美元，令人意外的是，又在 3 月 18 日更新招股書，一舉將募資調至最高 27.3 億美元，比先前計畫的規模提高了 42-58%。



Renaissance Capital 首席分析師 Kathleen Smith 此前表示，這意味著愛奇藝的市值將達到 144 億美元，成為今年以來美國證券市場最大規模的 IPO。

短短 20 天，愛奇藝就自信滿滿地將籌資目標調高逾 12 億美元，愛奇藝的底氣何在？換句話說，愛奇藝真值那麼多錢嗎？可從招股書一探過去 3 年核心數據表現。





一、會員收入直逼線上廣告，收入結構多元化

對視頻網站而言，比起營收總額更重要的是「收入結構」，這方面愛奇藝表現讓人充滿期待。

愛奇藝目前主要以會員收入、線上廣告、內容分發三大類業務為主，綜觀近三年來數據，會員收入占比不斷擴大，逐漸與線上廣告分庭抗禮，收入結構趨於合理。

愛奇藝 2015 年的會員收入為 9.97 億元，到 2017 年年底，金額經暴漲為 65 億元，兩年成長 6.5 倍，營收占比也從 18.7% 增加到 37.6%，提高了一倍有餘，與線上廣告 46.5% 的占比相差無幾。

更重要的是，在增長率方面，會員付費業務顯然比線上廣告更有潛力。2017 年線上廣告的同比增長率僅為 44% 左右，而會員收入的同比增長已接近 74%。所以，從增長趨勢上來說，愛奇藝的收入結構逐漸偏向於多元化。

二、付費會員 3 年翻漲 4 倍，Netflix 也望塵莫及

2015 年末，愛奇藝的付費會員數為 1070 萬，而 2017 年末付費會員數增長為 5080 萬，兩年的時間增長了近 4 倍。而最新資料顯示，截止今年 2 月 28 日，愛奇藝付費會員數已達到 6010 萬，僅僅兩個月時間又增長了近 1000 萬付費用戶

單單討論愛奇藝的付費用戶數可能還不能理解其中的奧妙，如果和全球最大的視頻網站 Netflix 做對比，就能清楚瞭解愛奇藝為何讓人興奮。

從付費用戶數的發展來看，愛奇藝自 2015 年至 2017 年，漲幅超 374%。而 Netflix 自 2012 年至 2014 年，會員增長僅為 72%。再考慮到中國巨大的人口基數，愛奇藝付費用戶數增長可望驚人加速。

三、用戶不只肯掏錢，還越花越多

與付費使用者相關的另一組資料可能不太引人注意，愛奇藝 2015 年每移動日活躍用戶的平均營收為 60.2 元，2016 年升至 89.6 元，2017 年升至 137.9 元，年複合增長率為 51.3%。



這說明愛奇藝不僅用戶數快速增長，而且每個用戶在愛奇藝花的錢還越來越多。



四、雖然連賠 3 年，相較同業算虧得少了

招股書裡還有一組資料頗為扎眼，愛奇藝在 2015 到 2017 年三年間，淨虧損分別為 25.75 億元，30.74 億元，37.36 億元。單看這些資料會讓人意外，但拿較騰訊、優酷相比，會發現虧損數業界常態。

騰訊總裁曾在 2017 年二季度公開表示線上視頻業務的淨虧損正在擴大，線上視頻業務仍需要一些時間才能實現盈虧平衡。媒體爆料消息中，2018 年，優酷和騰訊視頻都作出了虧損 80 億元的預算，而愛奇藝則是 30 億元，可見同是虧損，愛奇藝還是虧得較少，這年頭，掙得多不如虧得少。

五、自製 + 外購內容，雙管齊下擄獲海量用戶

虧損的一個重要原因是愛奇藝在內容購買和原創內容製作方面的持續大量投入，而這同時也是愛奇藝俘獲海量用戶的基礎。財務資料顯示，愛奇藝 2017 年營收成本總額為人民幣 173.87 億元，其中內容成本就高達人民幣 126.17 億元。

而這些內容也獲得實際流量的回饋。自 2015 年以來，愛奇藝已發佈了數部獲獎的原創劇集，包括《老九門》和《無證之罪》等，僅上述兩部劇集產生了大約 130 億流量。該公司還率先推出了一系列非常受歡迎的互聯網綜藝節目，如發佈於 2014 年、目前已進入第四季的《奇葩說》和《中國有嘻哈》，它們均產生了 30 億流量。



綜合招股書中所披露的資料，愛奇藝敢於在上市前夕大幅提高融資額至 27 億美元，底氣來自於「掙得多，虧得少，增長快」，尤其是付費用戶的巨大潛力替它掙足了未來的想像力，畢竟，無論市場如何變化，用戶始終是一切商業體的核心。