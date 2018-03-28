NTSB調查致命事故 特斯拉：自駕輔助技術沒有問題

在美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 宣布對特斯拉 (TSLA-US) 的事故進行調查後，特斯拉決心捍捍衛其自動駕駛 (Autopilot) 輔助技術。

這件事故發生在上周五下午，加州山景城的一條高速公路上，一位駕駛人開著特斯拉 Model X SUV，衝撞路中護欄，車輛起火燃燒，駕駛人送醫不治。

NTSB 周二 (27 日) 宣布正在調查這起事故，包括 Model X 車型在撞毀後如何起火，並在將車輛從事故現場撤離之前採取何種措施以使車輛安全。

雖然 NTSB 表示目前還不清楚事故發生前這輛 Model X 自動駕駛系統是否已開啟，但特斯拉捍衛該技術及其周五車禍事故發生地區的追踪記錄。

該公司在網站博客中表示：「我們的數據表明，從自動駕駛 2015 年首次推出以來，在同一路段特斯拉車主使用自駕技術已超過 85000 次，單是今年年初以來就大約有 2 萬次，據我們所知從來沒有發生過任何事故。」

特斯拉還表示，這起事故非常嚴重，部分原因是高速公路上的防撞護欄已被移除或受到限制。

特斯拉在其貼文中寫道：「我們從未在任何其他碰撞事件中看到 Model X 車型有過這種損壞程度。」

NTSB 表示兩名調查人員正在調查事故。目前尚不清楚需要多長時間進行調查，一般而言 NTSB 調查通常需要 12 到 18 個月的時間。

自從 2015 年推出自動駕駛輔助技術以來，特斯拉一直面臨批評，指這種科技可能會給駕駛人提供一種將雙手從方向盤上移開的虛假安全感。

在 2016 年佛羅里達州發生致命車禍，一名特斯拉 Model S 型車主在自動駕駛模式下撞上卡車後死亡，特斯拉修改了該技術，以確保駕駛人在使用自動駕駛技術時仍須定期參與駕駛。

NTSB 對當時事故的調查總結為：特斯拉自動駕駛系統在事故發生前正常運作，包括向駕駛人反復發出警告以控制方向盤。