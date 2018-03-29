佐克伯親上火線 將到美國國會作證 fb股價回神

拒絕親自赴英國國會作證的社交網站 facebook(FB-US) 創辦人兼行政總裁佐克伯 (Mark Zuckerberg)，將出席美國國會聽證會及作證，解釋和交代 fb 用戶個人資料被英國數據分析公司「劍橋分析」盜用的事件。fb 並於昨 (28) 日公布了一系列涉及用戶隱私方面的新措施，藉簡化個人數據管理系統及重新設計設定選單，讓用戶可加強管控私隱。

綜合星島日報、香港文匯報報導，fb 周二發表聲明，證實該公司接到有關前往國會作供的邀請，而他們也願意與國會議員傾談。消息人士稱，佐克伯已接受美國眾議院能源及商務委員會的邀請，稍後將出席委員會的聽證會，就這次用戶資料被英國數據分析公司「劍橋分析」濫用的醜聞作出解釋。

美國眾議院能源及商務委員會發言人赫爾南德斯表示，該委員會繼續與 fb 保持聯繫，以確定佐克伯作供的日期和時間。

受到這宗醜聞打擊，fb 在紐約的股價自 3 月 16 日以來已累積下跌近 18%，周二再急挫 4.9%；周三盤中股價仍偏軟，終場小漲 0.53%，收 153.03 美元。

facebook 股價

在倫敦，英國下議院數碼、文化、媒體及體育委員會主席表示，對佐克伯拒絕去英國作供感到驚訝，敦促佐克伯再作考慮。fb 日前表示，佐克伯只會派助手或代表前往英國。歐盟也列出與這宗醜聞 5 個相關的問題，要求 fb 在 2 周內回應。

fb 昨日推出一系列補救措施，新增「私隱捷徑」(Privacy Shortcuts) 功能表，提升用戶保護私隱的自主權，可檢視已分享的帖子和搜尋記錄等資訊，並予以刪除。

fb 還新增了一個私隱快捷選單。用戶登錄後，可利用該快捷選單做額外的安全設置，如若要查閱及刪除共享內容、管理帳戶信息，都可很快完成。

此外，fb 還推出了一款名為「查看你的資訊」(Access Your Information) 的工具，讓用戶查看自己發表過的評論，以及分享過的內容，並可以將其刪除。

彭博通訊社引述消息指，fb 原訂於 5 月的年度開發者大會發表新款家居智能喇叭，但隨着資料外洩醜聞愈演愈烈，決定暫緩公佈。