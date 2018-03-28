美歐聯合戰線或成型：川普要重演當年的「廣場協議」？

摘要：川普與馬克宏、梅克爾通話探討如何聯手反制中國貿易。有分析稱，歐盟甘願被捲入中美貿易戰，很可能預示川普通過採取單邊行動來迫使盟友對中國強硬起來的策略已經奏效。

川普在向中國下手之後，轉頭又找上歐盟了。但他並不是去找麻煩的。

3 月 27 日，川普與法德領導人通話探討了中國「不公平的貿易行為」以及如何對華進行貿易反制。

根據白宮公布的兩份聲明顯示，川普與德國總理梅克爾談及「如何聯手回擊中國不公平的貿易做法以及非法獲取知識產權的行為」；在與法國總統馬克宏通話時，兩人則討論了「美國與歐盟之間的貿易行為和針對中國貿易做法需要進行的下一步措施」。

路透社分析稱，美德談話或將致使中美貿易戰進一步升級。在簽署「301 調查」備忘錄時，川普就曾表示，對從中國進口的商品大規模徵收關稅、限制中國企業對美投資併購等一系列措施都「只是第一波而已，後面還有好戲」。

美國政經網站 Inside U.S. Trade 援引知情人士消息稱，歐盟甘願被捲入中美貿易戰，很可能預示着川普通過採取單邊行動來迫使盟友對中國強硬起來的策略已經奏效。

在與川普通話之前，馬克宏和梅克爾已就歐盟如何應對美國鋼鋁關稅進行了交流。據彭博社報導，德國願意向美國作出讓步，以避免關稅大棒落向歐盟，但法國則希望採取更為強硬的立場，兩國由此產生分歧。

透過鋼鋁稅拉攏所謂的盟友入伙，形成「統一戰線」是美國開打貿易戰所做的第一件事。

而這一切似乎似曾相識——1985 年，美國在達成讓美元貶值的廣場協議時，同樣需要資本世界的盟友們進行配合。但最終日本陷入「失落十年」，西德經濟增速在 1973 年至 1989 年期間腰斬至區區 2.05%，只有美國一枝獨秀，經歷了 20 年的盛世。

中美貿易摩擦不斷，在此節點，人民幣中間價本周二上調 377 點，報 6.2816；午後在岸人民幣一度升破 6.25，均為 2015 年 8 月 11 日匯改以來新高。

『新聞來源／華爾街見聞』