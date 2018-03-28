德銀：美企對華銷售逆差已縮至300億美元 貿易戰將損雙方利益

針對當前引起各方關注的中美貿易摩擦，德意志銀行昨 (27) 日發佈報告指出，僅以貿易逆差判斷中美兩國商業關係是片面的，美國在華利益遠大於兩國貿易數據所能體現的規模，貿易摩擦將損害這些商業利益。

中新網報導，報告舉例說，去年美國通用汽車 (GM-US) 在華銷量高於其本土市場，蘋果 (AAPL-US) 手機在中國的用戶數量也達到美國市場 2 倍以上。此類汽車和手機的生產銷售均在中國境內，其為美國企業帶來的利益並未體現在貿易數據上。

報告援引美國經濟分析局數據指出，2015 年美國企業在華銷售總額約為 3730 億美元，其中包括這些企業在華分支機構銷售額 2230 億美元及對華出口 1500 億美元。同時，2015 年中國企業在美產品及服務銷售總額為 4030 億美元，其中在美中資企業分支機構銷售額 100 億美元，對美出口額 3930 億美元。

根據該組數據，2015 年美國企業對華銷售總額逆差為 300 億美元，其中既包括貿易逆差 2430 億美元，也包括在目的地國直接產生的銷售和投資順差 2130 億美元。

報告指出，2009 年以來，美國企業對華銷售總額逆差已逐步縮小，自 2008 年的 1100 億美元縮減至 2015 年 300 億美元，在華美資企業銷售額大幅上漲是推動該趨勢的主要因素。

因此，德銀中國首席經濟學家張智威分析說，中美商業活動總量差異曾經巨大，但該差異在過去 10 年已逐步彌合，現階段中美企業正平等地獲益於對方市場。毫無疑問，貿易摩擦將給雙方帶來巨大損失。