在韓國「告捷」後 川普「關稅牌」在日本遭遇閉門羹

摘要：面對川普鋼鋁關稅計劃，日本財長麻生太郎明確表示，會堅決避免與美國進行雙邊貿易談判。他表示，日本部分鋼鐵產品美國無法生產，只能從日本進口。此前，韓國為獲美國關稅永久豁免，對韓美自貿協定進行了調整。

在美國總統川普宣布要對全球各國進口到美國的鋼鐵和鋁加征關稅後，又逐步簽署了對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西的鋼鋁關稅豁免。

而仍在其徵稅名單上的重要國家就只剩下了中國、俄羅斯和日本。周一美韓達成協議，川普讓韓國在貿易問題上讓步，以換得美國對韓鋼鐵關稅的永久免除。

而作為美國在亞洲的盟友——日本，在如此壓力下，拒絕「關稅牌」的立場卻異常堅定。

日本財長堅決拒絕與美國展開雙邊貿易談判

本周一，韓國公布與美國就修訂雙邊貿易協議原則達成協議，該協議阻止了韓國方面的競爭性貨幣貶值，並對美國汽車和製藥公司做出讓步，以此換得美國將永久性免除韓國鋼鐵的 25% 進口關稅。

周四，日本就明確表態，堅決拒絕就美國關稅問題展開雙邊對話，對日本鋼鐵徵稅只會增加美國商品的成本。

日本財政部長麻生太郎周四在國會上說，

當兩國談判時，強者愈強，弱者愈弱。這是不必要的（對日本來說），所以我們一直在說，我們肯定會避免與美國進行雙邊貿易談判。

日本只出口擁有突出市場市佔率的特殊鋼鐵產品，而這些是美國公司無法生產的。如果美國公司想要這些產品，他們就需要從日本購買。因此，受到影響的將會是美國公司。

麻生還表示，他不認為日元會出現單邊走勢。

歷史數據看，如果日美利差擴大至 3 個百分點，美元 / 日元則總是呈現上漲趨勢。

美國政府降低稅率、擴大支出將帶來財政赤字，因此聯準會無疑需要升息。

日本的惡夢

日本作為美國的盟友並未獲得關稅豁免，着實是意料之外，但細想後也在情理之中。

事實上，日本一直在推動豁免美國對鋼鐵和鋁進口的關稅，但收效甚微。日本和美國在如何制定未來貿易談判的問題上一直處於爭執之中，日本政府反對美國要求就雙邊自由貿易協定進行談判的呼籲，這可能迫使日本開放其高度保護的農業市場。

日本之所以極力避免與美國的雙邊貿易談判，與其慘痛的歷史經驗密不可分。早在 30 多年前，美國就通過簽訂《廣場協議》迫使日元升值，這也是日本經濟衰退 20 年惡夢的開始。

1985 年 9 月，G5 財政和央行行長在紐約廣場飯店達成廣場協議，各國一致承諾聯合干預外匯市場，修正高位美元，調節收支不平衡。因為日本貿易順差較大，要求日元升值。美國憑藉世界霸主地位，成功協調主要經濟大國對匯率採取一致行動，實現強勢美元向弱勢美元轉向。

如果日元不升值，歐美國家將對日本進行經濟制裁。迫於美國貿易制裁和政治壓力，日元大幅升值。1985 年簽署廣場協議當月，美元日元匯率達到 236.5，到 1990 年底達 133.89，美元貶值了一倍。

這導致依賴出口的日本患上了「日元升值預期綜合症」。日本政府被迫投放大量國內基礎貨幣加以干預，造成國內流動性泛濫，長期陷入低利率流動性陷阱。也是日報經濟泡沫破裂，開啟了失落的 20 年。

故技重施？

正如當年美國對日本的手段。如今美國又想故技重施，以此遏制世界第二大經濟體中國的發展。

對鋼鐵和鋁徵稅，確實只是一個藉口，美國的真正目的是：一來，通過分別的雙邊談判，從世界各個國家獲得更多的貿易優惠政策，為美國的出口打開更便捷的道路；二來，通過經濟和政治的雙重壓迫，迫使更多國家與美國統一戰線，合力打壓中國。

白宮貿易顧問納瓦羅曾公開表示，關稅瞄準的中國產品是中國 2025 計劃的重點推進產業。納瓦羅說，

在我看來，中國肆無忌憚地發布 2025 計劃，基本就是對其他國家宣布：「我們將主導未來所有的新興產業，所以你們的經濟不會有什麼前途了。

而美國以聯合戰線為意圖的談判也在加緊進行：

川普與馬克龍、默克爾通話探討如何聯手反制中國貿易。有分析稱，歐盟甘願被捲入中美貿易戰，很可能預示着川普通過採取單邊行動來迫使盟友對中國強硬起來的策略已經奏效。

此外，據路透報導，在美國和巴西就鋼鐵和鋁關稅進行對話的談判會議上，美方要求巴西採取措，以防止中國鋼鐵通過巴西間接進入美國。

『新聞來源／華爾街見聞』