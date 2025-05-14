6年來首個季度虧損！美制裁下華為研發費用大增 砸重金研發晶片突破技術封鎖

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-14 14:50

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受美國出口管制的影響，中國科技巨頭華為去年第四季遭遇自 2018 年可追溯公開數據以來，首個季度淨虧損表現。華為自主開發半導體和操作系統，成本負擔可能正在增加。數據背後，折射出美國對華科技制裁持續加碼背景下，這家通訊設備與智慧型手機巨頭的戰略轉型陣痛與技術突圍路徑。

根據《彭博資訊》依華為年度業績計算數據，華為去年末季營收成長 9.5% 至 2760 億元 (人民幣，下同)，淨虧損約 3 億元，而一年前因出售資產而獲得 139 億元淨利。2020 年，華為出售榮耀，隔年又出售部分伺服器業務。

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華為表示，去年在研發方面的投入為 1797 億元，比 2023 年成長 9.1%，約佔整體營收的五分之一。

另據日媒計算，華為去年 10 月至 12 月營收 2639 億元，較上年同期成長約 8%。自可追溯公開數據的 2018 年 10~12 月以來，按季計算首次出現最終虧損。

日媒指出，原因之一可能是半導體研發和生產成本的增加，因美國限制向中國出口輝達 (NVDA-US) 等尖端 AI 半導體，華為一直在採取應對措施。

華為輪值董事長徐直軍曾在電話財報會議上說：「研發投入佔比創新高，既是應對制裁的必要選擇，也是建構技術護城河的戰略佈局。」

受美國制裁影響，華為被禁止與晶圓代工龍頭廠商台積電進行交易，因此將生產委託給良品率相對較低的大陸企業。智慧手機與 PC 上安裝的作業系統也因為無法使用美國谷歌和微軟的作業系統而轉向自主研發。

去年，華為在晶片製造和智慧型手機領域取得長足進步，首次推出自主研發的作業系統，並在 AI 伺服器晶片領域開始與輝達在中國市場展開競爭。

受美國一系列制裁影響，華為在研發方面投入大量資金，包括電動車軟體等新興業務。

華為在昇騰 AI 晶片、鯤鵬伺服器晶片等領域已實現部分產品效能對標國際競爭產品，自研的 MindSpore 人工智慧框架也正在被中國網路企業廣泛採用。

受惠於電動車在中國市場的快速普及，華為的智駕解決方案的業務去年首次獲利，收入成長四倍多。此外，包括手機、穿戴式裝置和筆記型電腦的消費業務去年也成長 38%。

研調機構 IDC 表示，華為設備在中國智慧手機市場的佔比在過去一個季度成長 20% 以上，蘋果則呈現下滑。

此外，去年華為雲端運算業務成長 8.5%，在 DeepSeek 問世後，中國各地對 AI 的需求推動該業務成長。華為也因為中國買家無法在美國制裁下獲得先進的輝達 GPU 受益。

彭博今年 3 月曾報導指出，阿里巴巴旗下的螞蟻集團使用包括華為在內的中國國產晶片來訓練自家大模型。