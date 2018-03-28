不止減産!沙特和俄羅斯擬結成長期石油聯盟

沙特阿拉伯和俄羅斯正在制定一項曆史性的長期協議，以加強對全球原油供應的控制。

沙特王儲默罕默德•薩勒曼表示，利雅得和莫斯科正在考慮達成一項協議，將開始于2017年1月的短期減産協議延長到更長的時間。

“我們正在努力將短期協議轉變成10~20年的協議。”默罕默德•薩勒曼說，“我們已經就大局達成共識，但細節尚未達成一緻。”

除了穩定油價，莫斯科和利雅得之間的長期協議還有更多的其他意義。有分析認為，如果莫斯科和利雅得達成長期協議，那麽無異于加強了俄羅斯在中東的地位。

史無前例

沙特和俄羅斯是世界上兩大石油出口國，加起來的産能占全球總量的四分之一左右。統計數據顯示，沙特原油探明儲量363.5億噸，占世界儲量的16%，俄羅斯石油探明儲量則占世界探明儲量的9%。俄羅斯并不是石油輸出國組織(OPEC)成員，但在過去全球石油産能過剩時期一直和OPEC合作，然而像穆罕穆德•薩勒曼所說的10~20年的長期協議還是史無前例的。

2014~2016年，國際原油價格從每桶100美元大幅下跌到每桶30美元，作為OPEC中最重要的石油出口國，沙特呼籲俄羅斯和其他非OPEC産油國一起應對石油産能過剩的情況。

2017年1月，以沙特為首的OPEC及以俄羅斯為首的非OPEC産油國達成減産協議，全球市場每天供應減少180萬桶，以緩解過剩局面。此後兩度延長了減産協議的時限，協議將在今年年底到期。

減産協議達成後，支撐了油價，國際原油價格一度回升到每桶70美元，但美國頁岩油産量的快速增加，再次令國際原油價格承壓。

從近日的消息來看，沙特似乎要求延長減産協議。沙特能源部長法利赫(Khalid al-Falih)上周表示，OPEC成員國需要繼續與俄羅斯和其他非OPEC産油國合作至2019年，以降低全球石油庫存。“將庫存降到我們認為正常的水平還需要一些時間，在年中于維也納會面時我們將确認這一點。”他說，希望在今年年底前能确認2019年合作的機制。

“該協議(長期協議)的關鍵點在于，它隻是為了應對石油市場的特殊危機，還是世界石油市場重新洗牌的信号。”咨詢公司IHS Markit副總裁、石油曆史學家耶金(Daniel Yergin)說，OPEC國家希望找到一種方式將這種關系制度化，而非僅僅是一錘子買賣。

拉皮丹河能源集團的麥克納利(Robert McNally)表示：“曆史顯示，如果沒有長期的、強大的、有能力且連貫的，以及守紀律的石油生産商，可能油價會飙升到天價。在過去10~15年，我們看到了這種狂潮波動，而沙特和俄羅斯不想再次看到這種情況。”他說，這就要求俄羅斯和沙特聯手。

更深的意義

除了穩定油價，莫斯科和利雅得之間的長期協議還有更多的其他意義。一直以來，美國都是在中東占主導地位的超級大國，沙特則是OPEC的“領頭羊”，如果莫斯科和利雅得達成長期協議，那麽無異于加強了俄羅斯在中東的地位。

2016年9月，穆罕穆德•薩勒曼和俄羅斯總統普京曾在二十國集團(G20)杭州峰會期間進行會面。會議之後，沙特和俄羅斯同意在油市方面進行合作，并發表聯合聲明，將組建數據監測工作組，維護石油市場穩定。合作計劃宣布後，國際油價一度暴漲6%至49.4美元。有海外媒體報道稱，將俄羅斯拉入支持減産的非OPEC國家隊伍，那次會議起到了非常重要的作用。

去年10月，沙特國王薩勒曼前往俄羅斯進行訪問，成為首位訪俄的沙特國王，當時俄羅斯正遭西方國家經濟制裁，沙特國王的到訪為俄羅斯提供了很大的投資和政治支持。當然，這也标志着俄羅斯和沙特之間的關系取得重大進展，此前兩國對于擴大合作相關事宜已讨論了近一年的時間，但由于油價下跌和在叙利亞問題上的立場等問題，兩國關系一直未能有所突破。

對于穆罕穆德•薩勒曼所說的長期協議，加拿大皇家銀行資本市場分析師克羅夫特(Helima Croft)認為，這是非常重要的戰略發展。

“首先，是王儲親口所說，而不是沙特石油部長，這是一個更加清晰的信号，即王儲對沙特石油政策有最終決策權。”克羅夫特說，“其次，這是沙特和俄羅斯關系大逆轉的又一個迹象。在冷戰時期，沙特是美國堅定的盟友，現在沙特和俄羅斯聯盟可能有比石油更深的意義，且看起來像是由王儲和普京的私人關系驅動的。”

來源：一財網

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