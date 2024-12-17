敘利亞前總統首度公開發聲：沒拋棄人民 堅守到最後一刻

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-17 16:55

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據《路透社》與俄羅斯《衛星社》報導，敘利亞前總統阿薩德周一（16 日）表示，在反抗軍逼近之際，他並非早就計劃好要離開敘利亞，而是堅守到最後一刻，才按照俄羅斯的建議前往莫斯科。

敘利亞總統辦公室周一在社交平台「電報」上發布了阿薩德的一份聲明，這是自本月 8 日阿薩德政權倒台以來阿薩德首次公開發聲。

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阿薩德強調，他沒拋棄敘利亞人民和軍隊，一直留在大馬士革，履行職責，直到 12 月 8 日凌晨。他是按照俄方的指示撤離。

12 月 8 日凌晨，阿薩德經過與俄羅斯協調，從大馬士革轉移到赫邁米姆空軍基地。在那裡，他被告知首都最後幾個軍事陣地淪陷。隨後莫斯科要求基地指揮官於 12 月 8 日夜間立即安排阿薩德撤離，前往俄羅斯。

阿薩德說：「這發生在大馬士革淪陷後，當時最後的軍事陣地已經崩潰，剩下的國家機構也陷入癱瘓。」