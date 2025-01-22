川普關稅大棒「預備」考慮2月1日對中國加徵10%關稅

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-01-22 07:39

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美國總統川普週二 (21 日) 表示，他正在考慮最早從 2 月 1 日開始對中國輸美商品加徵 10% 的關稅，因為芬太尼正從中國運往墨西哥和加拿大。

川普週二在白宮記者會上表示：「我們正在討論對中國徵收 10% 的關稅，因為他們正在向墨西哥和加拿大運送芬太尼。」

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川普補充道：「我們正在考慮的日期可能是 2 月 1 日。」

川普重申，即在他的第一個任期內，他與習近平達成了一項協議，其中中國同意對被抓獲的向美國輸送毒品的毒販處以死刑，但他表示，前總統拜登未能跟進該提議。川普沒有明確要求中國處決被定罪的毒販作為避免關稅的條件。

川普關稅大棒「預備」考慮 2 月 1 日對中國加徵 10% 關稅 (圖片：shutterstock)

雖然川普上任第一天 (20 日) 並未簽署關稅行政命令，但他已預告，關稅大棒將「首揮」加拿大與墨西哥，計畫 2 月 1 日對墨西哥與加拿大課徵 25% 關稅。

他在週一 (20 日) 表示，「我們正在考慮對墨西哥和加拿大徵收 25% 的關稅，因為他們讓大批民眾跨越邊境，我認為我們將於 2 月 1 日實施。」加拿大與墨西哥先前已表態，如果川普祭出關稅，它們將採取報復行動。

川普在 2024 年競選時曾威脅要對中國商品徵收 60% 以上的關稅，儘管上任首日並未宣布對中國加徵關稅，但他對中國的關稅大棒在週二終究還是亮相了。

美國和中國是世界上最大的經濟體。根據世界銀行的數據，截至 2023 年，美國國內生產毛額 (GDP) 為 27.36 兆美元，而中國為 17.79 兆美元。

Vertex 執行長 Reshma Kewalramani 表示指出，川普 2.0 期間關稅方面會發生什麼事是不可預測的。 「我們必須等待，看看是否能達到接近 60% 的 (關稅) 數字。」