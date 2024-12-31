供應風險與需求疲軟拉鋸 油價短線震盪

2024-12-31 10:30

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OPEC + 決定延長石油減產協議，雖然有助於穩定供應，但需求增長放緩，尤其在中國與新興市場，將對油價構成壓力。而地緣政治風險也讓市場增添變數，歐盟對俄羅斯的制裁以及美國可能加強的限制，恐將加重供應風險，為油價提供支撐。因此，短期內市場將在供應風險、需求疲軟和地緣政治因素的交織影響下持續拉鋸。

OPEC + 延長減產協議 應對油市挑戰

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為應對全球原油需求疲軟與非 OPEC 國家競爭加劇，OPEC + 於 12 月部長級會議決定延長現行減產措施。根據先前減產計畫，OPEC + 全體成員國自願減產 200 萬桶 / 日，其中八大核心成員國在第一階段自願減產 165 萬桶 / 日，第二階段則減產 220 萬桶 / 日。

根據新決議，200 萬桶 / 日及 165 萬桶 / 日的減產均延長一年，至 2026 年底；220 萬桶 / 日的減產則延長則延長三個月，至明年 3 月，從 4 月起，OPEC + 計劃逐步增產，並於 2026 年 9 月完成調整。

此次延長減產決定顯示，儘管油價曾在 2022 年突破每桶 100 美元，並在 2024 年回落至 70-80 美元區間，全球油市仍面臨不穩定因素。OPEC + 強調，控制產量對於穩定市場至關重要。然而，國際能源署 (IEA) 指出，儘管減產可減少供應過剩，但非 OPEC 國家的供應增長和 OPEC + 內部的過度生產，仍可能使 2025 年油市維持供應過剩。

IEA 排除了 OPEC + 增產的可能，預測明年全球將出現 95 萬桶 / 日的供應過剩。若 OPEC + 自 2025 年 3 月底起取消自願減產，過剩供應將增加至 140 萬桶 / 日。OPEC + 的供應前景仍不確定，主要取決於各成員國能否遵守減產目標，因為今年 11 月集體產量已超出目標 68 萬桶 / 日。

OPEC 與 IEA 齊發警訊：全球原油需求疲軟

儘管地緣政治與 OPEC + 供應動態引發市場關注，不過，IEA 指出，2025 年將面臨更大挑戰，主要來自全球石油需求的疲軟。中國需求增長急劇放緩，且巴基斯坦、印尼、南非和阿根廷等新興市場增幅亦大幅下降。預計 2024 年第三季，非 OECD 國家的需求僅增長 32 萬桶 / 日，創疫情以來最低增幅，2025 年全球需求預計僅小幅增長 110 萬桶 / 日，總消費量將達 1.039 億桶 / 日。

無獨有偶，OPEC 也認為石油需求成長不容樂觀，下調了全球需求預測，將 2024 年需求增長預期從 182 萬桶 / 日調降至 161 萬桶 / 日，為連續第五個月調降需求預測，也是迄今為止最大幅度的調整。自 7 月以來，OPEC 已將需求預測下調 27%，顯示市場狀況進一步惡化。2025 年需求增長預測也由 154 萬桶 / 日調降至 145 萬桶 / 日。

原油市場展望：供需博弈影響油價走勢

隨著 2024 年接近尾聲，原油市場保持相對穩定，布蘭特油價在 70 至 75 美元 / 桶之間波動。然而，IEA 警告市場仍需警惕可能出現的震盪，石油安全依然至關重要。

從供需角度來看，短期內原油市場將繼續在供應風險與需求疲軟之間拉鋸。近期歐盟對俄羅斯實施第 15 輪制裁，且美國考慮加強對俄羅斯石油的限制，可能進一步加劇市場的供應壓力，因此，地緣政治風險和制裁或將為油價提供一定支撐。然而，需求端的疲軟，尤其是美國消費表現不佳，可能會抑制油價的上行空間。

展望 2025 年，美銀美林認為，全球貿易緊張將抑制工業活動，影響石油及其他週期性大宗商品的需求，預計布蘭特油價全年均價為 65 美元 / 桶，WTI 為 61 美元 / 桶。摩根大通則認為，即使 OPEC + 延長減產，2025 年全球石油市場仍可能出現 130 萬桶 / 日的供應過剩，預測布蘭特油價維持在 73 美元 / 桶，並可能在 2026 年跌破 60 美元 / 桶。

WTI 每週選擇權：靈活交易工具應對油市波動

隨著全球原油市場變動性加劇，交易者對降低交易成本與提高投資靈活性的需求日益增加。CME 推出的 WTI 每週選擇權，為交易者提供更靈活的工具，協助進行風險對沖或表達市場觀點，以快速響應市場變化，同時有效降低交易成本。

自推出以來，WTI 每週選擇權已成為眾多交易者的首選工具，特別適合需要應對短期波動進行對沖的投資者。台灣投資人可選擇於星期一、三、五到期的合約，這不僅提供更多交易機會，也為成本管理帶來靈活性。同時，投資者能根據市場變化設計短期策略，有效應對價格的快速波動。例如，在 OPEC 會議公佈結果前後，市場波動性通常預期上升，交易者可以藉由賣出高波動性選擇權組合來降低交易成本，或利用短期合約把握價格大幅波動所帶來的投資機會。

如何運用 WTI 每週選擇權交易？水平價差（Horizontal Spread），又稱日曆價差（Calendar Spread），是常見策略，主要是結合不同到期日的選擇權，靈活應對油價的短期波動與長期趨勢。例如，交易者可買入即將到期的期權，同時賣出稍遠期的期權，降低總成本，並在不同時間範圍內捕捉價格波動，實現潛在收益。

舉例來說，8 月 26 日的 10 月原油價格為每桶 86 美元，交易者擔心地緣政治風險會推高油價，於是買入 9 月 4 日 (週五) 到期的 90 美元買權，同時賣出 9 月 1 日 (週二) 到期的 90 美元買權，兩筆交易淨支付權利金為 0.3 美元：

若交易者判斷正確，地緣政治風險推高油價，9 月 1 日 (週二) 收盤漲至每桶 89.5 美元，週二期權未進入價內，價值歸零。但週五期權因更高的價內程度和波動性增長，上漲至 2.3 美元。此時，交易者可選擇平倉，以 2.3 美元賣出週五期權，淨賺 2 美元。若交易者選擇持倉至到期，其下行風險僅限於支付的 0.3 美元權利金，而上漲潛力仍在。

若判斷錯誤，油價維持在 86 美元或下跌，週二期權價值歸零，週五期權價值也可能縮減。此時，交易者可選擇出售剩餘價值或讓其到期歸零，最多損失 0.3 美元的淨權利金。

此外，投資者可以善用 CME 提供的 OPEC Watch Tool，這是一項免費且高效的輔助工具，有助於交易者即時掌握市場對 OPEC 政策的預期，精準化交易決策。該工具通過分析市場對 OPEC 政策結果的定價情境，提供寶貴的參考資訊，無論是短期投機者，還是中長期避險者都能受益。例如，當 OPEC 宣布調整產量配額或其他影響供應鏈的政策時，投資者可利用 OPEC Watch Tool 快速了解市場動向，並根據市場反應靈活調整交易策略。