〈台股盤後〉金龍年飆漲5429點風光封關 元月行情漲490點收23525點

台股今 (22) 日迎來龍年封關日，受惠台積電領軍電子股上攻，終場大漲 225.4 點，收在 23525.41 點，龍年則從 18096.07 點一路飆漲，漲點高達 5429.34 點，漲幅約 30% 相當驚人，為金龍年完美封關；今天同時收日線、周線和月線，三線全紅，元月行情上漲 490.31 點。