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〈台股盤後〉金龍年飆漲5429點風光封關 元月行情漲490點收23525點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-22 14:06

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〈台股盤後〉金龍年飆漲5429點風光封關 元月行情漲490點收23525點。(鉅亨網資料照)

台股今 (22) 日迎來龍年封關日，受惠台積電領軍電子股上攻，終場大漲 225.4 點，收在 23525.41 點，龍年則從 18096.07 點一路飆漲，漲點高達 5429.34 點，漲幅約 30% 相當驚人，為金龍年完美封關；今天同時收日線、周線和月線，三線全紅，元月行情上漲 490.31 點。

權值股今日普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲超過 1%，收在 1135 元，站穩所有均線，並靠攏歷史新高價 1160 元，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 也都在平盤上，其他電子權值股如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 漲幅約達 3% 左右，推升整體大盤走勢。


矽光子今日再度躍居盤面，相關概念股走勢相當凌厲，指標股華星光 (4979-TW) 再度拉出第二根漲停，上詮 (3363-TW) 也飆漲 6%，續創歷史新高，聯亞 (3081-TW) 漲幅也逾半根，同樣締造新猷，其他如波若威 (3163-TW)、光聖 (6442-TW) 漲幅皆超過 3%。

不過，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 因昨日法說釋出毛利率展望低於市場預期，今日股價爆量重挫 6%，緯穎 (6669-TW) 也持續受美國對墨西哥開徵關稅影響，股價同樣大跌半根，為盤面相對弱勢族群。

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台股盤後龍年封關台股台積電矽光子

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台積電11351.34%
緯穎2240-5.29%
聯電40.2-6.40%
光聖6293.28%
波若威169.53.35%
聯亞5295.59%
上詮357.56.40%
華星光242.59.98%
日月光投控1772.91%
台達電437.53.80%
聯發科14650.00%
鴻海1800.84%
聯電 ADR6.03-3.98%
台積電218.73.40%
日月光投資控股10.964.18%

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加權指數法興(購) 槓桿9.3
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