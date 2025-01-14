美國擴大制裁俄羅斯石油業 國際油價延續漲勢

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-14 00:00

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國際油價周一 (13 日) 連續第三個交易日上漲，布蘭特原油價格升至每桶 80 美元上方，為逾 4 個月新高，原因是受到美國對俄羅斯石油實施更廣泛制裁，以及對主要買家印度和中國出口的預期影響推動。

截稿前，3 月交割的布蘭特原油期貨上漲 1.49%，至每桶 80.95 美元；2 月交割的西德州原油期貨上漲 2.02%，至每桶 78.12 美元，稍早一度觸及每桶 78.58 美元的去年 8 月 15 日以來新高。

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自 1 月 8 日以來，布蘭特原油和西德州中質原油價格上漲約 6%，在美國財政部對俄羅斯石油實施更廣泛的制裁後，上周五國際油價飆升。新的制裁對象包括俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom Neft) 和蘇爾古特石油天然氣公司(Surgutneftegaz)，以及 183 艘運送俄羅斯石油的船隻，目標是針對莫斯科用來資助與烏克蘭戰爭的收入。

交易員和分析師表示，俄羅斯的石油出口將受到新制裁的嚴重影響，促使中國和印度從中東、非洲和美洲採購更多原油，將推高油價和運輸成本。

PVM 分析師 Tamas Varga 說：「市場確實擔心供應中斷。對俄羅斯石油來說，最壞的情況看起來可能是現實的情況。但目前還不清楚川普下周一就職後會發生什麼。」Varga 補充說，制裁包括到 3 月 12 日的緩衝期，因此目前可能不會出現重大中斷。

高盛 (GS-US) 估計，新制裁針對的船隻在 2024 年每天運輸 170 萬桶石油，占俄羅斯出口的 25%。該行分析師在報告中寫道，對布蘭特原油價格區間 70 至 85 美元的預測偏向上行。

對供應趨緊的預期也將布蘭特原油和西德州原油的單月價差推至 2024 年第三季以來的最大現貨溢價水準。現貨溢價是一種市場結構，即即期價格高於未來幾個月的價格，顯示供應緊張。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師表示，因運輸俄羅斯原油而受到制裁的油輪數量增加一倍，可能成為影響原油流動的重大後勤問題。

石油和天然氣貿易公司 Taleveras Petroleum 的創始人 Igho Sanomi 表示：「沒有人會碰那些被列入制裁名單的船隻，也不會採取新的立場。俄羅斯的供應將受到干擾，但我們認為這不會產生重大影響，因為石油輸出國組織 (OPEC) 有閒置產能來填補供應缺口。」

由 OPEC 和俄羅斯領導的生產商組成的石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 每天減少 586 萬桶石油，約占全球需求的 5.7%。

在最近的制裁中，許多油輪被用來向印度和中國運送石油，此前西方對俄羅斯實施製裁，而七國集 (G7) 在 2022 年實施的價格上限將俄羅斯的石油貿易從歐洲轉移到了亞洲。有些船隻也從同樣受到制裁的伊朗運送石油。

Onyx Capital Group 研究主管 Harry Tchilinguirian 表示：「美國財政部外國資產管制辦公室 (Office of Foreign Assets Control, OFAC) 針對俄羅斯石油公司和大量油輪的最後一輪制裁將產生重大影響，尤其是對印度。」