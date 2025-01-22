〈焦點股〉川普開金口插旗火星 00910飆漲逾9%衝破30元締新猷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-22 11:02

‌



川普就職開金口插旗火星，2024 年最會漲的股票 ETF 第一金太空衛星 ETF(00910-TW)，22 日再次受惠川普交易激勵，市價狂飆超過 9%，衝破 30 元大關，改寫掛牌以來新高。第一金投信旗下 00910 是全台純度最高的太空概念 ETF，可望持續受惠川普強勢回歸白宮，全力支持太空衛星發展，川普四年任期太空經濟展望備受期待。

從美國新任總統川普就職演說找投資金句，川普宣示「在火星插上國旗」，激勵川普上任後太空概念股價立即狂飆，美國火箭衛星發射服務商火箭實驗室 (RocketLab) 、美國太空設備製造商紅線 (Redwire) 分別強漲超過 30% 及 50%。

‌



川普交易熱持續不墜，第一金太空衛星 ETF 經理人曾萬勝指出，SpaceX 創辦人馬斯克 (Elon Musk)2024 年便宣布，計劃在兩年內向火星發射多艘星箭 (Starship)，以執行探索火星任務，馬斯克的殖民火星夢想，和川普「火星插上國旗」的宣言，兩願景不謀而合，馬斯克也在川普上任後即展開美國政府效率部正式運作，太空衛星產業後市發展正向強勢可期。

1 月份以來，太空探索技術推動不斷，上週亞馬遜創始人貝佐斯創辦的私人太空公司藍色起源 (Blue Origin)，完成了 New Glenn 火箭的首次試飛，火箭成功進入軌道。川普上任不僅是宣佈美國的黃金時代，也是太空產業的黃金時期，曾萬勝強調，2025 年全球太空任務計畫齊發，從月球、火星到小行星的探索技術大突破，同時也反映各國政府與企業在太空競賽中的角力，根據摩根士丹利的報告指出，全球太空經濟規模預估在 2030 可望達到 1.4 兆美元，衛星產業佔比達 50%，此外衛星製造與發射服務的年複合成長率可達 10% 至 15%。

第一金太空衛星 ETF 追蹤 Solactive 太空衛星指數投資，Solactive 資料統計，太空衛星指數 2024 年全年上漲逼近 60%，川普就職演說不忘大力宣告探索太空的決心，催動太空概念相關類股雨露均霑全面上揚，強勢個股最大漲幅更有高達五成以上，川普政策帶動太空衛星投資議題火熱，火箭實驗室、紅線在近半年太空股價狂飆中，已分別躋身 00910 的前二大持股，佔比達 10.6% 及 6.2%。