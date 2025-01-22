前一日尚稱「準備調查」 川普現擬2月1日起對中國加稅10%

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 07:59

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繼當選後的聲明，美國總統川普周二 (21 日) 再次表示，考慮最早自 2 月 1 日開始對中國輸美商品加徵 10% 的關稅，因為芬太尼正從中國運往墨西哥和加拿大。另外，川普稱其團隊正在討論對墨西哥和中國徵收「約 25%」的關稅，「因為他們允許大量人員越境」。

但在前一日，川普於 1 月 20 日簽署的貿易政策相關文件中，雖宣布將以中國、加拿大和墨西哥為重點，展開關於貿易慣例和貨幣政策的調查，但並未直接命令提高關稅，而是設立了「準備階段」的調查，以評估貿易逆差、不公平的貿易慣例以及可能導致貨幣貶值的不當貨幣政策。

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分析師本估計，此次調查預計將耗時數月，因此短期內提高關稅的可能性較小。

川普在就職演說中表示，將全面重新評估美國的貿易體系，並暗示未來可能對外國商品徵收關稅。他希望在上任 100 天內訪華，但在此之前，可能不會立即徵收關稅。

對於加拿大和墨西哥，川普指示各機關重新評估《美國 - 墨西哥 - 加拿大協定（USMCA）》，該協定將在 2026 年迎來修改時期。