封關日最紅高股息ETF 專家：敲00878發紅包 年後還可領息收

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-22 13:28

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封關日買 ETF 正得時，法人表示，台股不只封關日行情佳，開盤日更是紅盤機率高，今 (22) 日盤中可見多檔 ETF 成交熱絡，高股息 ETF 規模前三大的交易量，包括 00878 成交 2.6 萬張、00919 約 2.1 萬張、0056 也有 2 萬張左右，00878 拿下高股息 ETF 人氣王，專家指出，00878 是二月除息的重量級 ETF，今天買來當紅包，年後還有配息再領一波。

Bloomberg 數據顯示，過去 15 年來以來，台股封關日除了 2022 年和 2016 年兩次沒有收紅，多數年份都開紅盤；而開工首日的開盤日，除了 2020 年及 2017 年，八成以上也是紅盤，儘管封關前交易都偏清淡，但投資人可以安心報過年，準備迎接年後的台股成長機會。至於該要買一檔，首推 2 月配息重點的 00878，網路上百萬存股族已經開始敲碗等 2 月初的公告，目前從 0.4 元到 0.5 元都有人猜，討論相當熱絡。

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ETF 達人建議，高股息的配息有各方面眉角要注意，第一是網路上最常喊的「年化配息率」，計算方法是用單次配息金額，除以公告當日或前一日的收盤股價，再乘以配息次數，其實就是用單次配息率，概略估算整年度配息率的意思，是相當粗暴且不合理的算法，更細心的投資人，應該要看長期的表現。

ETF 達人進一步說明，例如季配息的 ETF，建議要看過去四季，也就是一年的配息表現，如果是月配息的 ETF，會建議看半年以上的配息情形，忽高忽下都不能算是穩定配息，不適合納入生活開銷或繳付貸款的資金來源。