分析師：金融市場正處於災難性的碰撞過程

Guggenheim 全球投資長 Scott Minerd 認為，投資者要準備好面臨因大公司債務水準而更惡化的惡性經濟衰退。他週一向客戶預警，通膨和 Fed 升息都將導致下一波的市場下滑。

他表示，「我開始了解到，市場恐怕正處於災難性的碰撞過程，其導因於商業週期後階段中的強勁財政刺激措施。這階段，傳統的經濟智慧要求應該朝另一個方向進行，創造財政阻力。因為有大規模的財政刺激措施，FOMC 有義務要扮演製造經濟阻力的角色。」

根據 Guggenheim 網站，該公司管理資產規模達 2500 億美元以上，橫跨固定收入、股市和可變投資策略。

他預期 Fed 今年會升息四次，明年又四次，將基準聯邦利率在兩年內從目前的 1.5% 至 1.75% 的區間拉高到 3.25% 至 3.5% 區間。

「我們基本上已經耗光了勞力和其他生產因素，這使我們無法忽視通膨和工資壓力如何影響到實際經濟。當隔夜利率達到 3％時，美國企業的自由現金流量將減少到經濟衰退前夕的水準那樣。」

他表示，當經濟進入下一個衰退時，企業會有史上「最高債務負擔」。

「下一波的經濟衰退就是從企業端發生的，就業人數可能大幅下滑，企業獲利急遽下降，接著因市場預計企業違約率上升，信貸利差擴大。」