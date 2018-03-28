消費者支出已至高點？經濟學家擔憂股市將下修達30%

盛寶銀行的經濟學家認為，由於一系列指向全球經濟低迷的趨勢，美股可能在未來幾個月大幅下跌。這些不安的趨勢包含信貸增加、美國財政赤字擴大、基礎建設支出計畫的不確定性以及可能發生的貿易戰。

盛寶銀行的經濟學家 Steen Jakobsen 告訴《CNBC》：「我們在過去幾週看到的所有數據，基本上都顯示消費支出已達高點。」週二公佈的新數據顯示，3 月份美國消費者信心指數下跌，比預期的數值低，並中止連續兩個月的漲幅。

Jakobsen 認為，市場在「金髮經濟」(Goldilocks Economy) 中定價，而有潛在的經濟突然衰退風險，在此情況下，他認為市場可能發生 25％到 30％之間的修正。

「金髮經濟」是指經濟持續成長，但尚未面臨通膨威脅，而利率維持在較低水平的經濟狀態。

整體來說，目前的失業率較低，而成長較高，特別以 2018 年來說，分析師希望在較高的通膨以及投資增加之下，全球經濟能有強勁的成長，但 Jakobsen 認為，這些驅動因素並沒帶動經濟，而是經濟受到各國央行控制，央行注入數兆美元的資金，以刺激增長和投資。

貿易緊張局勢

經濟合作與發展組織（OECD）本月稍早時預估，2018 年和 2019 年，排名前 20 的已開發國家經濟體成長率為 3.9％。然而，OECD 警告說，3 月初的貿易緊張局勢，可能將威脅這些已開發國家的經濟前景。Jakobsen 說，對可能的全球貿易戰爭的擔憂，已成為降低經濟前景的「催化劑」，同時還有其他因素阻礙了經濟增長。

Jakobsen 指出：「我們的成長緩慢，沒有通膨的幫助，基礎建設計畫不再是支出計畫的一部分，所以很多策略家在節目上所說的助力，都沒有實現。」

市場仍有向上獲利空間？

週二，由於對貿易戰的擔憂稍有減緩，一些分析師持有與 Jakobsen 不同的觀點，他們認為 2018 年全球市場還有進一步上漲的空間。

摩根大通的首席市場策略師 Karen Ward 電子郵件中表示，公司對未來的看法正向，並一直投資於工廠和機械。

她說：「去年不僅是 7 大工業國組織 (G-7) 商業投資增長最強勁的一年，也是所有 G-7 第一次經濟同步呈現擴張。」而這將提高生產力，她表示：「生產力可能會帶動經濟復甦和股市漲勢空間。」