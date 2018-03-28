高盛模型顯示熊市將至.. 為何自家分析師卻喊別怕？

高盛公司建造的電腦模型顯示熊市即將到來，但高盛部分策略師卻不信自家的指標。

高盛的牛 / 熊指標仍位於 70％以上。高盛分析師 Peter Oppenheimer、Sharon Bell、Lilia Peytavin 和 Guillaume Jaisson 在周一的一份報告中寫道，該水位「通常與股票投資者高風險有關。」

該指標納入 5 項考量因素：成長動力（以美國 ISM 指數的平均百分位數衡量）、收益率曲線的斜率、核心通膨率、失業率，以及用 Shiller 市盈率計算的股票估值。

然而，這些分析師卻告訴投資者不用擔心，他們認為該指標高水位主要是因為低失業率和強勁的經濟成長動力把結果給扭曲了，而並非斜率上升或核心通膨強勁所致。

「低失業率.. 和經濟周期中如此高級階段的強勁成長動能，通常與較高的工資有關，且隨之而來的是更高的通膨和更收緊的貨幣政策。」

但「因為缺乏通膨，某些變數可能會出現延伸，而沒有為股市投資者敲響警鐘。換另一個方式說，在核心通膨上升不夠多的話，美國或其他地方政策利率就不會上升到可以反轉收益率曲線，並 / 或迫使近期內陷入經濟衰退。

美國失業率目前是 4.1%，處於 2000 年以來最低水準，但核心 PCE 指數 (Fed 偏愛的通膨衡量數據) 仍低於 Fed 目標的 2%。

高盛 Oppenheimer 等這四位分析師表示，「正是因為對經濟衰退的恐懼與下滑的獲利，激發了熊市週期，這常常是貨幣政策收緊時的根源。」

道瓊工業平均指數上周收在盤整領域，較 52 周高點下跌 10% 以上，而 S&P 500 指數和 Nasdaq 總和指數也在上個月陷入修正爾後復甦。股市或指數熊市的定義是與一年高點相比跌幅至少 20%。