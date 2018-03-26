【港股解碼】又見金融科技獨角獸！51信用卡赴港IPO

在金融科技第一股眾安在線成功在港上市後，獨角獸的熱潮又向港股市場席卷而來。又一間金融科技的獨角獸公司51信用卡在3月23日向港交所遞交了上市申請，這家圍繞信用卡體系建立的公司瞄中中國巨大市場，俨然已成爲互聯網金融中不可或缺的一份子。

最大線上管理平台

51信用卡運營著中國最大的線上信用卡管理平台，提供有衆多需求的服務。51信用卡的業務主要通過“51信用卡管家”APP對用戶的信用卡賬單進行管理，直至今日，該公司業務依然涵蓋了個人信用管理服務、信用卡科技服務、在線信貸撮合服務及投資服務等方面，已然成爲了一站式個人財務服務平台。截至2017年12月31日，51信用卡管理約1.06億張信用卡。

早在兩年前，51信用卡的收入僅僅只有不到1億元，但在2017年時，已經飛躍至約22.69億元，與之相對的經調整淨利潤分別爲-1.01億元、0.53億元、7.44億元，扭虧爲盈。在收入和經調整淨利潤飛快增長的背後，有著中國無限廣闊的信用卡市場。而51信用卡的收入中，成長最爲迅速的則是信貸撮合及服務業務，從2015年時的1675.1萬元大幅增長96倍至16.27億元，占2017年總收入的七成。

有多張信用卡的人或許知道，每一家銀行所發放的信用卡，其出賬單以及還款的日期不盡相同，造成了許多“並不是故意的逾期”出現，這也催生了一個巨大的信用卡管理市場。將信用卡關聯給第三方，由統一的一個APP提示還款日期，資金周轉一目了然的同時還實現了可控性，這或許是51信用卡平台發展的初衷。而51信用卡的信貸業務飛速發展也與近年來互聯網金融的興起和P2P行業高速增長有關，截至2017年12月31日，51信用卡所有應用程序的注冊用戶已高達8100萬人，2017年累計促成信用卡還款交易總額爲1085億元。

上市文件披露，通過信用卡管理服務爲數以千萬計用戶積累了大量有價值的信用數據，以及來自線上信貸撮合平台的海量交易數據，搭建了自動及數據驅動風險管理體系。從大數據技術利用機器學習搭建風險管理模型，爲有限處理不斷增長的貸款申請數目建立自動信用平分體系，采用分級風險定價策略管理借貸人風險，進行欺詐防範。爲搭建該項風控平台和數據庫等，51信用卡在2015年、2016年、2017年間，分別投入4237.7萬元、1.12億元、2.61億元。

未來市場廣闊？

過去數年中國信用卡市場一直在迅速發展。根據Oliver Wyman報告，2017年中國發出的信用卡累積數目爲7.8億張，較2016年增長23.8%，預期于2021年將達到約13.3億張。報告指出，盡管信用卡發卡量增長強勁，但目前滲透率仍然很低，僅覆蓋特選客戶及最高信用級別的消費者。這也與中國人很少超前消費的習慣有關。但在現在中國消費者日趨年輕化，對于信用消費和超前消費的接受度大大提升，未來線上信用卡管理的潛在市場亦存在巨大的增長空間。

做信貸，自然也會關心其貸款産品的資金來源。據上市文件披露，51信用卡擁有多元化的資金來源來保證有充分的資本來有效爲其促成的貸款放款。而這一筆筆爲借款人促成的貸款主要由51人品的個人投資人以及其次由金融機構提供資金，機構包括銀行、消費金融公司及信托等持牌金融機構、及51自有網絡小貸附屬公司。于2017年，來源于51人品投資人的資金占總資金來源的77%，其次20.3%爲機構投資，而51自營的網絡小貸公司僅占資金來源的2.7%。

不過，在監管趨緊的現在，涉及到P2P或者信貸方面的業務也越來越規範，自然也對51的業務産生一定影響。51表示，在新法規頒布之前，盡管促成的大部分貸款産品的年利率低于36%，但仍有若幹小額短期貸款的年利率超過36%。爲遵守新法規項下規定，自2017年12月起不再提供小額短期貸款等貸款産品，並確保促成的所有新貸款的年利率不超過36%。2017年，受新法規的影響的收益僅占總收益的3.7%。

據了解，51信用卡此番赴港上市，尚未披露IPO融資額，但擬將資金用于以下用途：透過不同渠道及一般性品牌推廣活動獲得用戶；進一步提升技術實力，包括招聘技術專員及投資技術基礎設施；選擇性的投資與業務互補且與發展策略一致的機會；營運資金及其他一般企業用途。

但就目前而言51信用卡仍然存在一定風險，以信用體系做金融，本身就具有信用方面的風險，對于逾期和風控方面的不確定因素仍然考驗著該公司在內的所有信貸機構。此外，對互聯網金融監管進一步收緊的態勢下，51信用卡上市後是否會發展“業績變臉”仍然是未知。不過，不可否認的是，港股市場金融科技板塊發展也在被持續推動著，51信用卡選擇赴港IPO自然也會作爲其中的一份子，不知閣下是否心動呢？

■ 作者｜朱亦丹

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