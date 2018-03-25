美國政府關門危機迅速解除？媒體稱川普將簽署開支議案

摘要：媒體稱，川普本周五計劃簽署 1.3 兆美元的開支議案，以避免政府關門。四個多小時前川普曾發推稱，考慮對此議案行使否決權。更新中

這一次的美國政府關門危機可能是個迅速收場的鬧劇。

美東時間 23 日本周五將近 13 點 10 分，CNBC 援引知情者消息稱，川普計劃當天簽署 1.3 兆美元的開支議案，讓它成為立法。聯準會等媒體也援引白宮官員消息稱，川普將簽署大規模政府開支議案為法律。

稍早川普在 Twitter 上稱，美東時間 13 點，白宮將舉行有關上述支出議案的新聞發布會。

美國國會領導人已經在本周三達成一致並公布提案，如果不能在美東時間周五午夜前通過立法，美國聯邦政府將迎來今年第三次停擺。

在此之前，美東時間早 8 點 55 分，川普還在 Twitter 上發帖稱，他考慮對這一法案行使否決權，因為民主黨完全拋棄了 80 多萬 DACA 保護的移民，而且美國國防急需的墨西哥邊境牆也沒有得到全部的資金支持。

去年 9 月，川普廢止了美國前總統歐巴馬開始的「童年抵美者暫緩遣返計劃」，即川普在上述推文中提到的 DACA。DACA 保護將近 80 萬移民免於被遣送出境，允許他們合法地在美國生活與工作。在廢止這一計劃之後，川普一直要求國會給予 DACA 受惠者同等保障。

『新聞來源／華爾街見聞』