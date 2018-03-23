半導體設備旺 2月出貨金額24.1億美元 創17年來新高

國際半導體產業協會 (SEMI) 今(23)日公告 2 月北美半導體設備商出貨金額，達 24.1 億美元，創 17 年來新高紀錄，顯示半導體設備需求持續暢旺，推升出貨金額成長，設備廠營運仍可望持續有撐。

SEMI 統計，2 月半導體設備出貨金額 24.1 億美元，較 1 月增加 1.7%，較去年同期增加 22.2%，創 2000 年 12 月以來新高，也是 17 年來新高。

SEMI 強調，2 月半導體設備出貨仍維持一定水準，顯示今年半導體設備支出，仍將朝正向發展。

SEMI 日前預估，今年整體半導體設備出貨金額，將較去年成長 9%，2019 年將再增加 5%，是首度連續 4 年設備出貨金額維持成長的情形。

而近年半導體設備出貨持續成長，主要原因是來自中國大陸半導體廠產能持續開出與擴大，推升了設備出貨成長。

SEMI 預估，2018 與 2019 年晶圓設備支出，將以三星居冠，投資金額雖較 2017 年下滑，但仍是全球最大，中國大陸晶圓設備需求也將快速成長，估今年成長率達 57%，明年將達 60%，2019 年中國大陸設備支出金額將超越韓國，成為全球最大的地區，是全球成長率最快的地區。

台灣晶圓設備支出金額則排名第三，預估今年支出金額將減少 10%，明年則預估可成長 15%，將達 110 億美元。

隨著整體全球半導體晶圓設備支出金額持續成長，台系設備廠營運仍將維持穩定成長，包含京鼎、帆宣、家登、聖暉、朋億等相關廠商，營運皆可望持續受惠。