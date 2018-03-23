陸官媒跟川普算7筆帳 砲轟得了「得了便宜還反咬」

根據新浪財經報導，美國川普政府宣佈對中國採取高達 600 億美元的關稅壁壘，中國官媒央視一早就以系列專題報導，引用全球經濟數據、國際經貿原理，嗆聲要跟川普算「7 筆仗」，重砲轟擊美國「得了便宜還反咬」。

第 1 筆）美國對華服務業順差全球第一

報導指出，2016 年美國對華雖然貿易逆差 3470 億美元，但服務貿易順差 370 億美元，是美國全球最大的服務業順差。兩國貿易中既有商品貿易如服裝、鞋帽、大豆、手機、飛機，也有服務貿易比如旅遊，教育和智慧財產權。



根據中國商務部統計，2016 年中國遊客在美人均花費約 1.3 萬美元，遠超其他國家遊客在美花費。在教育方面，中國在美 30 萬留學生 2016 年為美貢獻約 159 億美元收入。

第 2 筆）去掉 44% 中間產品 美對華貿易逆差減半

中國外貿中很大部分是加工貿易，中國輸美產品中就有高達 44% 的中間產品，若把中間產品價值去掉，美國對華貿易逆差將減少 50%。

第 3 筆）美國是全球產業鏈佈局的巨大受益者

美國製造業產值 2017 年達到歷史高點，因為美國企業將航空航太、軍火、軟體等產業中附加值高的研發和市場行銷等環節留在美國本土，低附加值環節如加工、組裝則外包到勞動力相對廉價的中國等地。



牛津大學去年公佈的重磅資料顯示，美國製造業產值增速最快的四大產業排名第一的電腦與電子產品、第二的交通機械、和第四的機械製造是從中國進口增速最快的三大行業。

第 4 筆）88% 美國就業被機械化 而非中國取代

川普曾指責中國搶走美國製造業飯碗，但美聯社援引美國印第安納波爾州立大學統計顯示，88% 美國製造業崗位流失是機械化造成的。2010 到 2015 年，美國製造業從中國進口成長，製造業就業也不減反增。

第 5 筆）美國百姓買中國貨每家每年省 850 美元

牛津經濟研究中心數據指出，買中國貨幫美國家庭每年節省 850 美元。

第 6 筆）冷戰思維＋高科技管制加大逆差

根據美國卡內基國際和平基金會 2017 年 4 月報告，如果美國將對中國出口管制程度降至對法國的水準，貿易逆差最多可縮減 34%；如果降至美國同巴西的水準，則可以縮減 24%。

第 7 筆）中國不怕打貿易戰

中國是美國大豆、飛機的第一大出口市場，中國還是美國汽車、積體電路、棉花的第二大出口市場。過去 10 年，美國出口對全球增速只有 4%，而對中國出口增速 11%。

報導強調，中國現在是美國 33 個州的前 3 大貨物出口市場，13 個州的前 5 大市場。美國越來越依賴中國市場，中國也有能力在上面任一個領域減少採購或設置壁壘，採取反制措施。

報導還提醒川普，中國投資遍佈美國 535 個選區中的 425 個；「中國不願但也不怕打貿易戰」。