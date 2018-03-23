川普宣佈對中國課徵鉅額關稅 消費品、工業、金融類股大跌

美國總統川普 22 日宣佈對中國進口產品課徵 500 億美元關稅，導致美股拋售潮，工業類股、金融、消費品與中國公司 ADR 皆呈現大跌。而中國方面，則列出 128 項美國產品為報復目標，表示將奉陪到底。

飛機和工業

飛機製造商波音 (BA-US) 下跌超過 5％，S&P 500 工業指數則是下跌超過 3%，收在 621.15 點，為 6 周內最大跌幅。2016 年時，中國曾威脅波音，若川普提高對中國進口產品的關稅，他們則將 380 億的波音訂單，由空中巴士取代。

波音跌幅大於 S&P 500 工業指數

卡特彼勒 (CAT-US) 呈現英國脫歐投票後最大的跌幅 5.71%，3M 預計在國外的銷售將受到打擊，股價下跌 4.7%。

金融

週四的美股拋售潮的，銀行和保險業首當其衝，由於投資者投資者尋求更安全的投資產品，壓縮到該行業的盈利前景，美債殖利率亦下滑，摩根大通 (JPM-US) 下跌 4.2％。

消費品

根據美國企業公共政策研究所學者 Claude Barfield 的說法，中國的報復手段可能跟歐盟的反應類似：限制主要國會議員所在州別的重要消費品公司。其中包括威斯康辛州的哈雷摩托車 (HOG-US) 和加州的 Levi Strauss & Co.。

消費必需品 ETF 持續下跌

服裝製造商 Levi Strauss & Co 和其他 24 家零售公司最近致信川普，表達對貿易行為中「報復行動」的「負面影響」的擔憂，並警告服裝、鞋子與電子產品的價格可能會上漲。哈利股價下跌 2.6％，SPDR 消費必需品指數基金 (XLP) 亦下跌。

中國公司 ADR

在美國上市的中國公司股價週四遭到打擊，Guggenheim 中國科技類股 ETF 收盤價下跌超過 5％，這是自 2015 年以來最嚴重的單日虧損，百度和阿里巴巴集團的美國存託憑證在遭受嚴重壓力，百度 ADR 承受一年來最大損失。