【港股解碼】今年油價走勢會升至70美元嗎？

上海石化（00338-HK）今日發布全年業績，2017年止年度銷售淨額792.18億元(人民幣.下同)，按年增加20.1%。純利61.43億元，按年增長2.9%，每股盈利56.9分。末期息派30分，2016年度同期派25分。

油價走勢必然是油企每分每秒必會關注。董事長兼總經理吳海君在全年業績記者會上表示，預期今年油價走勢會介乎每桶60美元至65美元之間，較少機會升至70美元的水平。

油價升，企業願意多一點投資。吳海君表示，上海石化去年資本開支約在14億元人民幣，今年將會延續去年狀態，約有12億資本開支。

另外，截至去年底，公司石油産品占銷售淨額約40%，今年計劃加工原油量爲1345萬噸，亦與去年基本持平。

公司董事長兼總經理吳海君、執行董事兼董事會秘書郭曉軍以及執行董事兼財務總監周美雲出席記者會，以下爲現場問答整理：

Q1：公司預計今年油價如何？

吳海君：預計今年原油價格會在每桶60-65美元區間，超過70美元可能性較小。

Q2：公司石油化工産品中，除了合成纖維，其他産品價格漲幅均未跟上原油價格上升幅度，那麽今年産品價格漲幅會如何？

周美雲：2017年中國經濟穩中向好，無論石油産品還是化工産品消費需求增長都很好。成品油方面是受到國家發改委定價機制影響，而去年化工産品價格上漲的確未跟上，但創造了上海石化曆史最好銷量，毛利亦有提升，我們去年在安全生産、降本減費等方面做了大量工作。

吳海君：料今年化工産品價格漲幅仍然低于原油價格上漲幅度，這對我們帶來了一定挑戰，需要考慮如何從內部運營上進行提升。

Q3:公司今年會有多少資本開支？

郭曉軍：資本開支方面會延續去年的狀態，今年資本開支計劃12億元人民幣，主要運用在成品油開發、環保治理項目以及發展碳纖維産能擴充。

Q4:那麽公司碳纖維方面有什麽具體發展計劃？

郭曉軍：目前我們碳纖維年産在500噸，期將産能增至1500噸，今年將啓動二期建設，預期一年半內可投産。目前公司已有小批量生産，也在與終端客戶開展研究，但碳纖維産品的老化、廢舊處置等相關問題還有待研究摸索。

Q5:未來隨著新能源車的發展，會否對公司石油産品的銷售造成影響？

郭曉軍：目前新能源汽車占比較小，全國有2億輛汽車，其中新能源車僅150萬輛左右，未來很長一段時間裏對成品油的需求仍然較大。但新能源車發展速度很快，我們也會根據未來能源消費結構發生變化而未雨綢缪做前期准備。新能源汽車制造亦需要一些化工材料，我們在碳纖維、電池組件以及薄膜等産品均會進行研究。

文：鄒舒惠

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