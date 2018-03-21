【港股解碼】吉利汽車： 進軍海外策略將從貿易型轉爲本地化生産

吉利汽車（00175-HK）于2018年海外市場拓展的策略由貿易型轉爲成本地化生産，而其在新能源車的發展上繼續加碼，仍然朝著2020年實現90%汽車電氣化目標前進。吉利控股總裁兼吉利汽車執行董事安聰慧、吉利汽車行政總裁桂生悅等出席了今次記者會。以下爲現場問答：

Q1：公司今年于海外市場的策略是什麽？

安聰慧：公司在海外市場方面一直在做大量工作，今年也在調整海外市場戰略。此前我們主要以貿易出口形式進入海外市場，未來將會轉爲産品、技術輸出，通過本地化生産來進入市場。我們已在白俄羅斯建立工廠進行生産，也通過簽約收購馬來西亞車企寶騰49.9%股權，輸出吉利的優秀技術、産品，打入東南亞市場。此外，吉利與沃爾沃合作的領克品牌也會進入歐洲發達國家市場。吉利的海外策略已開始出現根本性變化。

Q2：去年在汽車行業發展步伐放緩大環境下，吉利還保持高速增長，未來如何才能維持更好的盈利能力？

安聰慧：吉利的高速增長取決于消費者認同，而消費者的認同取決于産品的競爭力。我們在保持汽車産量高速增長的基礎上，還提出高質量的發展。今年將是我們由單純的高速發展，向高速度和高質量發展並舉的轉型之年。

另外，公司也正在由傳統車企向新能源汽車制造商轉型。公司早于2015年廣州車展上我們已提出到2020年將90%的汽車實現電氣化，而去年開始，全球各大車企也均提出新能源車計劃，吉利對汽車工業的變化早已開始做准備，未來所有車型都將推出插電混動或油電混動版本。

Q3：吉利與沃爾沃合作的領克品牌會否蠶食沃爾沃的部分市場份額？

安聰慧：可以肯定不會有影響。全球有競爭力的車企，在架構平台上都會有共享，但不同品牌系列的客戶需求會有區別。雖然沃爾沃和領克均基于CMA架構，但兩個品牌主打的細分市場不一樣，沃爾沃是針對豪華車品牌細分市場，而領克針對的是中高端汽車細分市場。

Q4：領克什麽時候回實現盈虧平衡？

安聰慧：我們預計領克的盈利水平會更好，相信明年就可以感受到領克帶來的利潤了。

Q5：吉利此前夥同京東進軍車聯網，請問有無和其他互聯網公司展開類似合作？

安聰慧：隨著互聯網新技術的發展，吉利也在全面轉型。我們在汽車制造商，搭建、研發了好的架構平台，讓好的互聯網公司産品可以很好地搭載到我們的整車上。例如國內的高德、百度以及騰訊三種地圖産品都能在我們開發的網聯平台使用。另外，我們不但和國內互聯網公司合作，全球範圍內都有一些有意願與我們合作的互聯網公司。未來發展不能單打獨鬥，要相互合作才能搭建汽車生態。

Q6：公司預計未來毛利水平如何？

安聰慧：銷量提升的同時，我們的産品售價也在提升，而公司品牌實力亦會得到提升，這對毛利水平有幫助。我們會通過規模效益、聯合采購、管理等，來讓毛利水平具有更強競爭力。

Q7：母公司吉利控股未來有無新的並購計劃？

安聰慧：現在和中長期都沒有新計劃，目前主要將已經確定的戰略計劃做好。

吉利汽車去年實現收益約927.61億元人民幣，同比增長73%，純利按年增長108%至106.34億元，每股盈利1.19元，派末期股息每股0.29港元。

文：鄒舒惠

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