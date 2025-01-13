路透：安謀計劃漲價並考慮開發自研晶片

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-13 22:00

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根據路透周一 (13 日) 報導，晶片公司的技術供應商安謀 (Arm)(ARM-US) 正在制定一項把價格提高至最多 300% 的長期策略，同時也在討論設計自己的晶片，以便與其最大客戶競爭。

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儘管在智慧型手機和節能數據中心晶片的崛起中發揮核心作用，但與客戶相比，安謀的規模仍然很小，2024 會計年度的收入為 32.3 億美元。在最近一個會計年度，蘋果硬體產品 (全部採用安謀晶片) 的營收是其 90 倍以上。

但根據上個月的一項庭審中披露的計畫，持有安謀 90% 股份的軟銀集執行長孫正義和安謀執行長哈斯 (Rene Haas) 決心改變這一現狀。在該案中，安謀試圖對高通提高專利使用費，但未能成功。法庭證詞和保密文件中描述了安謀野心的細節，此前從未有過報導。

對此，安謀和高通拒絕置評。

根據保密的高階主管證詞，安謀的計畫至少可以追溯到 2019 年，早期階段被稱為「畢卡索」(Picasso) 計畫，目標是在大約 10 年內將智慧型手機的年收入增加約 10 億美元。

安謀打算透過提高客戶使用其最新運算架構「Armv9」現成部件支付的每片晶片專利費率來實現這一目標。

在審判期間，一份文件顯示安謀高層在 2019 年 8 月討論 300% 的漲價幅度。2019 年 12 月，安謀時任執行長席格斯 (Simon Segars) 告訴董事會主席孫正義，安謀已經與高通達成一項協議，根據「畢卡索」計畫使用現成的技術。

但高通和蘋果等其他大客戶已經足夠成熟，可以使用安謀的架構從頭設計自己的晶片，而不需要安謀價格更高的現成產品，這意味著它們不一定全部受到漲價影響。

哈斯在高通於 2021 年收購 Nuvia 當天舉行的 Microsoft Teams 聊天中表示：「我們與高通和 Fender(安謀對蘋果的代稱) 簽訂了粗略的傳統協議」。Nuvia 有助高通減少對安謀現成技術使用。對於上述消息，蘋果拒絕置評。

考慮生產自研晶片 客戶瑟瑟發抖

證詞和庭審文件顯示，安謀高層討論的計畫還包括可能會逐步推出自己的完整晶片設計。雖然安謀出售晶片設計藍圖，但其大多數客戶仍然要花幾個月的時間來完成晶片設計。

參與庭審的 Tantra Analyst 創辦人 Prakash Sangam 說：「安謀甚至在考慮 (製造自己的晶片)，這對我來說都是新聞，應該會讓他們的客戶感到背脊發冷。」

在審判中，高通律師展示哈斯在 2022 年 2 月向安謀董事會提交的簡報，當時他申請擔任首席執行長並建議安謀改變商業模式。 哈斯表示，安謀不應只出售晶片設計圖，而應出售晶片或小晶片 (chiplets)。小晶片是一種較小的構件，用於製造超微 (AMD-US) 等公司生產的一些處理器。

證詞和文件顯示，幾個月前，哈斯在與另一位安謀高層的談話中表示，如果安謀將晶片投入市場，可以與自己的客戶競爭。

哈斯在 2021 年 12 月的 Teams 訊息中說：「剩下的都完蛋了。」他指的是高通等晶片公司在與完整安謀晶片設計競爭時將面臨的問題。

不過在庭審期間，哈斯淡化這些言論，並表示這些言論反映許多高階主管與同事和董事會成員之間的長期策略口水戰。