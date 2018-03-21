研究報告：近95%基金長期表現無法擊敗大盤

投資該選主動型或被動型投資基金，多年以來一直爭論不休，近年來 ETF 火熱之際，也引來許多投資專家憂心，因為這會使風險集中少數個股。但對投資人來說，績效終究是最重要的事，2017 年 SPIVA Scorecard 近日公布，有助投資人比較兩者的差異。
SPIVA Scorecard 是由標普指數編製公司所統整的報告，記錄主動投資與指數表現的成績。AEI.org 的 Mark Perry 整理了美國部分的內容：
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基金種類
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比較指數
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1 年 (%)
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3 年 (%)
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5 年 (%)
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10 年 (%)
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15 年 (%)
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所有國內基金
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標普 1500 指數
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63.43
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83.40
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86.72
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86.65
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83.74
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大型股基金
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標普 500
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63.08
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80.56
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84.23
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89.51
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92.33
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中型股基金
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標普中型 400
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44.41
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86.34
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85.06
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96.48
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94.81
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小型股基金
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標普小型 600
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47.70
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88.83
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91.17
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95.71
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95.73
由表格內容，與半年前相比，在 1 年期績效上，中型股及小型股基金經理中表現優於指數的比例上升，以 1 年期成績來看，分別有 63.08% 的大型股基金經理人，44.41% 中型股基金經理人和 47.70% 小型股基金經理人，表現落後基準指數。
但計算時間愈長，主動型基金落後基準指數的比例就更高，以 5 年期績效計算，落後指數的比例就已升到 85%-90% 附近，時間再延展至 15 年期，落後大盤的基金經理人，以大、中、小型股基金來看，更高達 9 成以上。
換言之，在 2002-2017 年期間，大型股基金經理人 13 人中，僅 1 人超越大盤，表現優於大盤的中型股基金經理人，在 19 人之中僅有 1 人，小型股基金人在 23 人中僅有 1 人。
大體上來說，以短期的績效看，基金經理人比較有機會表現優於大盤，但長期來說，表現比大盤好的基金不是沒有，但不容易找到。有鑑於投資指數的成本更低，這就成了被動型基金在吸引投資上的最大優勢。