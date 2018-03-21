雲端整合戰開始：CRM併購MULE提升客端至雲端速度

《路透社》報導，Salesforce.com (CRM-US) 週二表示，它將以現金和股票交易的方式，併購美國軟件製造商 MuleSoft (MULE-US)，總併購金額約為 59 億美元，也說明了 Salesforce.com 執行長 Marc Benioff 推動公司於雲端的努力，是玩真的。

Salesforce 股價週二（20 日）收盤上漲 0.11% 來到每股 125.12 美元。

Salesforce 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

MuleSoft 股東將獲得 36 美元的現金和 0.0711 份額的 Salesforce 股票，或每股 44.89 美元，和 Mulesoft 週一（19 日）的收盤價相比，溢價高達 36%。雙方公司在一份聯合聲明中宣佈，包括債務在內，交易價值達 65 億美元。

Wedbush Securities 分析師 Steve Koenig 表示，「Salesforce 擁有 Mule 簡直是猛虎添翼」。

Koenig 說道，「Salesforce 通常幫助客戶遷移到雲端，並通過數字化方式轉變客戶的業務。因此，隨著客戶轉變業務增加，並需要更完整的解決方案，Mule 可幫助減少客戶負擔」。

雲端類股圖 / 圖：CNBC

MuleSoft 去年 3 月 17 日在紐約證券交易所 NYSE 上市，每股 17 美元。它在交易的第一天漲了 40%，市值接近 30 億美元。

2015 年，Salesforce 投資部門曾於 2015 年砸在 MuleSoft 上花了 1.28 億美元的資金。根據研究公司 IDC 提供的 2016 年數據顯示，Salesforce 持有超過 18% 的全球客戶關係管理軟件市場，其次是甲骨文 Oracle Corp (ORCL-US) 的 9.4% 市佔。

MuleSoft 開發的軟件為企業提供了可自動集成各種應用程式、設備、及不同數據工具，以幫助企業更快的網路化。它的客戶包括可口可樂公司 Coca Cola (KO-US)、麥當勞 McDonald's (MCD-US)、Salesforce、和最近上市的 Spotify (SPOT-US)。