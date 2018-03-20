台灣大攜手NOKIA、研華等國內外50家大廠成立「物聯網大生態圈」

迎接 5G 和物聯網時刻，台灣大哥大 (3045) 今(20)日宣布，已集結超過 NOKIA、研華 (2395) 等 50 家以上的國內外一流廠商共組「物聯網大生態圈」，將建構全台最大物聯網，提供合作夥伴先進且完整的物聯網管理平台，發展出符合產業與消費者需求的智慧生活應用，以台灣大 IoT 大平台串連每個人的生活，從智慧家庭延伸到智慧城市，積極開創萬物聯網的數位經濟新時代。 台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，憑藉台灣地區最大 700MHz 的網路頻段優勢與成熟的 NB-IOT 技術，在 NB-IOT 網路佈建方面，今年 3 月完成六都的佈建，預計 6 月底前完成全台網路覆蓋，屆時將是台灣第一大 NB-IOT 網路。



台灣大是全台唯一擁有三大物聯網 SIM 卡管理平台的電信業者，不僅接軌包括國際車廠等國際企業客戶在短時間內快速將服務導入台灣市場，也為國內物聯網企業客戶量身打造物聯網企業服務平台，提供本地化服務。目前台灣大物聯網平台累計已有超過 20 萬個物聯網裝置，年底估達 50 萬個，2020 年 NCC 核配的 300 萬門號將全數用盡。



台灣大憑藉網路頻段優勢及成熟的 NB-IOT 技術，從公用事業、物流事業至消費者市場的物聯領域均完整佈局，如智慧水表和電表、環境監測、穿戴設備及醫療設備等。看好未來在大數據與人工智慧的發展，結盟物聯網應用開發業者，積極在智慧生活領域中開發新的應用場景與機會，包含個人追蹤器、智慧門鎖、空氣品質監測等消費性產品，將物聯網實現於新型態的智慧新生活。去年底開始，台灣大即提供 SIM 卡搭配 3 個月無限制流量的免費測試方案給企業客戶申辦，目前已有超過 50 家合作廠商加入測試行列。



其中台灣大與諾基亞攜手合作 Nokia IMPACT 物聯網智慧管理平台，而針對空汙和霾害問題日益嚴重，台灣大利用 NB-IoT 的低功耗、遠距離的傳輸特性來收集環境監測資料數據，目前已與知名國內大廠 - 研揚科技與環天世通科技合作，完成產品相關的場域測試。



根據調查，台灣老人與小孩總數約 600 萬人，預防老人走失與孩童失蹤的社會問題，個人定位器具體積小且輕巧的優勢，長輩、小孩輕鬆配戴，同時也適用家中毛小孩。台灣大利用 NB-IoT 的省電技術，攜手光寶科技，將目前三天以下的待機時間提升到二週以上，大幅提高個人定位器的效能與可用性。



此外，針對政府計畫於 2024 年以前完成 300 萬個低壓用電戶換裝智慧電表，預期短期內將會有大量的智慧儀表安裝行動網路服務。台灣大結合國內電表龍頭皇輝、至鴻科技、水表大廠弓銓，已完成產品相關場域測試，透過遠端抄表與即時監控以提高能源管理效益，未來甚至還可實現「時間電價」或「需量反應」的技術應用。



為因應高齡化社會首要面臨的長期照護問題，台灣大哥大瞄準居家保健、長期照護商機，旗下的台灣大寬頻與集團合作夥伴凱擘大寬頻，攜手台北醫學大學附設醫院「遠距健康照護中心」推出「HealthCare 健康保健室」，提供 24 小時醫護團隊健康諮詢、專業藥師到宅送藥等服務。台灣大今年也與國際厚生數位科技合作，推出「myHealth 健康雲」服務。



此外，台灣大與國內知名大廠研華科技合作發展智慧零售一系列的應用，以即時推播相關商品訊息；而台灣大已與永勝資產管理集團旗下的一哥科技合作開發出國人第一個 NB-IoT 智慧門鎖，不需插電及主機配對，只要開機即可透過台灣大的 NB-IoT 基站連線上網，用戶不管身處何處都可利用手機進行遠端開 / 關門、獲取出入紀錄及通知、設定權限及密碼等功能。



而台灣大與國內大廠億光電子、光寶科技合作積極佈局智慧路燈，將於今年落實燈聯網的計畫。透過無線傳輸通訊技術，可在燈控系統進行點燈排程、調光、調閱耗能歷史資料，能有效兼顧照明與節能目的。未來當智慧路燈大量布建後，維運單位可透過 SIM 卡管理平台管控數以百萬的 SIM 卡門號，同時利用 NB-IoT 技術的低成本優勢，可減輕大規模布建的成本壓力。



此外，台灣大除與國內知名智慧停車業者 - 歐特儀與易停網合作，目前已在台北、桃園地區實際布建智慧停車場域外，也結盟大型企業與中小型創新服務業，如與尼采實業合作 NB-IoT 共享車位，透過 APP 結合智慧地鎖設備，打造共享車位物聯網平台，解決城市中車位不足問題。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』