股市先知Zulauf ：全球股市2025年觸頂 最終迎來痛苦熊市

鉅亨網編譯許家華 2024-12-26 12:03

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瑞士投資老手 Zulauf Consulting 負責人 Felix Zulauf 認為，全球市場在 2025 年將達到高峰，隨後將面臨一場嚴重的熊市。

Zulauf 近期接受《巴倫商周》專訪時指出，這一趨勢將為靈活的交易者提供巨大的機會，但對於「只做多頭的被動指數長期投資者」而言，恐將帶來痛苦的逆轉。

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Zulauf 預測，市場將在 2025 年之前經歷一波「聖誕老人漲潮」，隨後標普 500 指數將出現約 15% 的修正，接著又出現歷史新高，但最終市場來到關鍵的十字路口，進入痛苦的熊市開端。

他認為，長期流動性指標顯示，市場將在 2025 年達到頂峰，然後在 2026 年急劇下滑。這一預測的背景是美國經濟表現優於其他地區，尤其是歐洲經濟的停滯和中國的通縮困境。

Zulauf 強調，歐洲經濟正面臨結構性衰退的風險，而中國則在貿易策略上逐漸轉向其他國家，減少對美國的依賴。他指出，歐洲的脆弱性使其更易受到美國潛在關稅衝擊。

Zulauf 建議，目前持有股票的投資者應繼續持有，但需為未來的市場轉變做好準備。他認為，債券市場在股市回調後將變得更具吸引力，而黃金價格則可能在短期內出現調整，但長期仍看漲。

最終，各國央行將採取印鈔的方式來解決全球市場的難題。與此同時，市場 2025 年將經歷一場雲霄飛車式的波動，投資者應保持警惕，並爲最終的下跌做好準備。

Felix Zulauf 被譽為「先知型」投資者，或稱股市預言家。他曾準確預測 1987 年的美股股災、日經指數會從 3 萬 9000 點歷史高峰暴跌腰斬；10 年前，他率先看出亞洲國家將發生金融危機；爾後又率先示警美國次貸風暴，認為美國政府至少花費一兆美元，才能防堵金融體系崩潰。

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