電信搶進OTT 台灣大0元專區觀看人數倍增

電信業搶進 OTT 領域，在農曆年期間吸引民眾觀看，創下收視新高，清明節連假將至，業者預期將可再創一波高峰，台灣大 (3045-TW) 旗下 OTT 影音串流服務平台 myVideo 動作積極，今年初推出「0 元專區」以來，觀看人數已突破 310 萬次，帶動進站人數較去年同期倍數成長，APP 下載奪下分類排行榜冠、亞軍，躋身免費下載榜前 10 名。

根據資策會統計，台灣民眾一週平均花 7.3 小時瀏覽線上影音，其中超過 1/4 消費者一週內觀看超過 12 小時，可見民眾線上觀影需求頗高；myVideo 觀察，免費盜版電影雖夯，但常發生播放速度不穩、畫質不佳、聲音忽大忽小、字幕翻譯錯誤等讓民眾詬病的情況。

台灣大指出，myVideo 為國內行動影音服務平台，APP 累積下載超過 300 萬人次，是正版電影選擇最多、更新速度最快的 OTT 影音串流服務平台；今年 1 月底在電腦版、APP、凱擘大寬頻及台灣大寬頻數位機上盒等平台同步推出「0 元專區」，日前取得 Apple Store 娛樂類別排行榜冠軍，Google Play 商店影音播放編輯類別排行榜亞軍。

台灣大指出，鎖定數位匯流趨勢進行集團資源整合，用 OTT 影音平台跨屏看片成為最新潮流，除了可用手機隨時觀看影片，也可以在家透過機上盒用電視觀看；農曆春節期間影片瀏覽量達 380 萬次，使用 myVideo 線上看、或凱擘大寬頻及台灣大寬頻機上盒觀影的用戶，在春節期間付費購買數為平日的 2 倍，透過機上盒欣賞 myVideo 影片的瀏覽次數達 70 萬。

台灣大表示，年假期間 myVideo 用戶採電視大螢幕 (chromecast 和小米盒子、BANDOTT 及 Sharp、Sony 等 SMART TV) 觀看電影的比例較同期成長近 6 成，除顯示 OTT 影音平台的內容對有線電視用戶具吸引力之外，也可看出用戶跨屏觀影行為越來越活躍。

電信業者積極搶進 OTT 領域，中華電 (2412-TW) MOD 跟 Hami Video 農曆年期間點播率也出現明顯成長；遠傳 (4904-TW) friDay 影音用戶超過 160 萬，遠傳表示，農曆春節期間觀看人數年增逾 28%，看片數年增逾 4 成。