彭金隆端政策牛肉 「數位保險公司」七大鬆綁明年5月後上路

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-26 18:47

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2024 歲末年終，金管會主委彭金隆今 (26) 日親自對外公布「數位保險公司」七大開放措施，將不再稱呼「純網保」，正名為「數位保險公司」，其中，創新型或保障型保險商品占比只要 15% 以上即可，不再限制全線上服務，資本額、發起人等限制也有所鬆綁，同時希望引進國際成功案例來台設立分公司，彭金隆強調，未來不再限時限額，希望新創團隊審慎評估、充足準備再送件，目前國內、國外已有業者表達高度意願，待法規預告完成，最快 2025 年 5 月受理申請。

首先，針對名稱部分，彭金隆表示，國外經營模式創新的保險業者，營運活動是否均以網路運行，屬經營者策略的選擇，並非完全須以純粹網路為限，且保險實務運作難以完全以純網路方式為之，為免誤解，且參酌外國實務經驗，因此規劃將原「純網路保險公司」名稱修正為國際上通稱的「數位保險公司」(Digital insurer)。

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一、業務範圍放寬 創新商品達一定比例以上即可

考量國內保險市場創新型或保障型保險商品規模仍相對有限，為利永續經營與公平競爭，規劃「數位保險公司」業務範圍可不以銷售創新型或保障型保險商品為限，只要達一定比例以上即可，初步規劃約 15%，用以確保新設公司必須具備一定獨特的創新經營能力，給予業者銷售傳統保險的彈性。彭金隆強調，會按照實際狀況調整，15% 為最低門檻，可能會以保費收入作為評估標準之一。

二、不限定全線上 可設實體據點提供服務

營運模式部分，考量實務上部分保險商品具複雜度，而有透過業務員解說保障內容的需求，或需人員實體面對面服務之必要 (如實地勘查保險標的狀況以評估承保風險或理賠損失情形等)，因此規劃「數位保險公司」的銷售或營運模式，除透過數位方式進行外，亦可視客戶與實際需要設立實體營業或服務據點，並可透過業務員、保險代理人或經紀人通路銷售保險商品。

三、給予開辦後 6 個月創新保護期

考量「數位保險公司」銷售創新型保險商品或服務需達一定比例，為保障其先行者創意，以鼓勵創新，規劃針對其創新型保險商品或服務於開辦後給予 6 個月的創新保護期間。彭金隆指出，過去徵詢專家意見時，都有提到這個重要的保護機制，開放後會進一步落實，必要時主管機關可延長保護期限。

四、調降最低實收資本額

考量「數位保險公司」業務範圍需包含一定比例的創新型保險商品或服務，業務仍受有相當限制，為鼓勵投資設立，規劃將財產、人身保險公司申請設立的最低實收資本額分別由 10 億元、20 億元調降至 5 億元、10 億元，但可視營業計畫書的業務規模與預算評估，要求其增加實收資本額，以兼顧其清償能力及未來發展所需之資本。

五、發起人條件放寬 不強制要求金融機構當大股東

參考國外數位保險公司設立經驗，為利更多元參與設立，以利金融機構以外之發起人，引進創新經營模式設立「數位保險公司」之可能性，規劃刪除金融機構發起人與股東持股需達一定比例之規定，改以「申請時審查發起人是否具備經營保險公司之專業及長期經營能力」。

六、開放國外數位保險公司申請設立分公司

彭金隆指出，國際上有許多已上市的數位保險公司成功案例，規劃引進國外數位保險公司成功經營模式，以加速提升我國數位保險創新技術與人才，不過，審核上仍會看「最近 5 年具有健全業務經營績效與安全財務能力，及無重大違規遭受處罰紀錄」與「實收資本額逾 20 億元以上或信用評等達一定標準以上」等條件，才可申請設立。

七、不訂定申請設立許可的期限