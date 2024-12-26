〈焦點股〉玉晶光搶占蘋果AI及機器視覺 爆萬張大量攻漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-26 12:04

‌



蘋果光學元件供應鏈的玉晶光 (3406-TW) 今 (26) 日爆發出萬張鉅量攻上漲停 523 元，突破 9 月以來的平台整理區，除玉晶光明年因為潛望式的鏡頭可能會運用在更多機種，加上大陸品牌的手機也有機會增加出貨，更重要因素在鴻海 (2317-TW) 宣布英商 Porotech 進軍超薄 AR 眼鏡市場，擬 2025 年第 4 季量產。

同時，在目前市場熱門話題的的機器人應用端的機器視覺產品，玉晶光也已有出貨實績。

‌



鴻海攜手英商 Porotech 進軍超薄 AR 眼鏡市場，並計劃在台中建立 Micro LED 晶圓製程生產線，預計明年第 4 季量產，以因應未來全球主流客戶產品相關需求。業界研判，鴻海應是為蘋果擴大 AI 應用，催生 AI 眼鏡預作準備，後續有望迎來一波新訂單。

業界分析，玉晶光跨入 AR 及 VR 眼鏡鏡片長達 4-5 年，同時，對美系、日系廠商都有合作，如鴻海合作 Porotech 進軍超薄 AR 眼鏡市場，擴大在蘋果在 AI 生態系的領域，玉晶光也可望具開發先機而因此受惠。

玉晶光 2024 年第三季營收 74.93 億元，毛利率 37.62%，季增 0.87 個百分點，年增 2.57 個百分點，單季稅後純益 13.78 億元，賺進超越一個股本，季增 37.84%，年減 12.2%，每股純益 12.22 元。