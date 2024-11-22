研華攜Bureau Veritas強化物聯網資安防護 取得IEC 62443認證

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-22 14:25

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工業電腦大廠研華 (2395-TW) 宣布，充電樁專用板 AFE-E350 及工業自動化系統 ARK-3534 兩項產品取得 IEC 62443-4-2 資安認證 (Verification of Conformity, VoC)，強化邊緣運算設備與物聯網技術的資安防護。

此次研華取得認證，由全球測試、檢驗與認證服務機構 Bureau Veritas(必維國際檢驗集團) 授證。研華嵌入式物聯網平台事業群副總經理蘇高源指出，工控產業對於資安防護的需求與重視度持續攀升，各區域對於工控系統的安全法規也越來越縝密，其中 IEC 62443 系列標準更是能源、醫療和交通等產業的關鍵資安框架。

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除了本次充電樁專用板 AFE-E350 及工業自動化系統 ARK-3534 成功取得資安認證專案，研華更領先全球提出「IEC 62443 解決方案」，並與 Bureau Veritas 合作積極帶領客戶獲得 IEC 62443 認證，協助客戶以更低成本及更短時間取得認證，在嚴謹法規環境中自信地推動業務，同時增強產品和服務的可信度。

研華 IEC 62443 解決方案著眼於邊緣運算設備與物聯網技術的資安需求，主要針對以 x86 CPU 為基礎的運算設備量身打造，涵蓋從產品設計到部署的全面過程，並憑藉研華自有的驗證測試能量，助力不同取證需求之系統整合商和設備製造商節省取證時間及財務成本、加速取證流程，進而提升設備安全性及合規性。

Bureau Veritas 為全球領先的測試、檢驗與認證機構，致力於提供一站式資安解決方案，幫助企業從產品設計階段開始，即將安全性嵌入其開發與製造過程中，Bureau Veritas 擁有豐富的資安合規經驗，為全球各行業的企業提供涵蓋 IEC 62443、ISASecure、FDA、ISO/IEC 等國際資安標準的專業測試與驗證服務。