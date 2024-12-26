〈焦點股〉麻疹群聚疫情擴大 防疫股紅通通抱團漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-26 12:45

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這起醫院群聚感染的指標個案為一名中部 40 多歲男性，自越南返台後因身體不適就醫，並確診麻疹，引發醫院相關接觸的陪病家屬及醫護人員群聚感染。疾管署昨 (25) 日再公告新增 7 名感染者，目前總計確診 12 名。

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麻疹群聚感染持續擴大，帶動防疫概念股今天漲勢強勁，毛寶、亞諾法、康那香、恆大及佑全皆亮燈漲停，南六漲停後打開，漲逾 7%，國光生及寶齡富錦也都有超過 4% 的漲幅。

國光先前指出，在 CDMO 已經接到長期夥伴產能擴大需求的通知，預估 2026 年產能將倍增。另外，國光布局南半球流感，預估 2026 年底可取得藥證並上市，看好營運先蹲後跳，明年開始成長，2026 年效益顯現。