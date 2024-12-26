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〈焦點股〉麻疹群聚疫情擴大 防疫股紅通通抱團漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-26 12:45

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麻疹疫情擴大，多檔防疫股紅通通攻漲停。(圖：shutterstock)

今年國內首起麻疹群聚感染持續擴大，帶動防疫股今 (26) 日群起大漲，毛寶 (1732-TW)、亞諾法 (4133-TW)、康那香 (9919-TW)、恆大 (1325-TW)、佑全 (6929-TW) 紛紛亮燈漲停，國光生 (4142-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、南六 (6504-TW) 也都有所表態。 

這起醫院群聚感染的指標個案為一名中部 40 多歲男性，自越南返台後因身體不適就醫，並確診麻疹，引發醫院相關接觸的陪病家屬及醫護人員群聚感染。疾管署昨 (25) 日再公告新增 7 名感染者，目前總計確診 12 名。 


麻疹群聚感染持續擴大，帶動防疫概念股今天漲勢強勁，毛寶、亞諾法、康那香、恆大及佑全皆亮燈漲停，南六漲停後打開，漲逾 7%，國光生及寶齡富錦也都有超過 4% 的漲幅。 

國光先前指出，在 CDMO 已經接到長期夥伴產能擴大需求的通知，預估 2026 年產能將倍增。另外，國光布局南半球流感，預估 2026 年底可取得藥證並上市，看好營運先蹲後跳，明年開始成長，2026 年效益顯現。 

寶齡富錦腎病新藥拿百磷積極拓展全球市場，總經理江宗明提到，旗下原料藥檸檬酸鐵 (Ferric Citrate) 已經送美國 DMF(藥物管理檔案) 登記，新廠預計明年通過台灣衛福部食藥署 (TFDA) 核准後投產，預計 2027 年產能上看 100 噸。 

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麻疹防疫股國光生寶齡富錦

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亞諾法30.69.87%
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佑全40.99.95%
國光生20.84.52%
寶齡富錦84.53.81%
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