三貝德攜手愛奇藝 最快Q3見成效 今年逾1300支視頻上架

台灣文創類股股王三貝德數位 (8489) 今天宣布與中國最大影音平台站愛奇藝聯手，總經理魏宏泰指出，這將是三貝德教育大平台創新的一頁，首波 400 支教育視頻將於 3 月底在中國愛奇藝的主站播出，分三階課程上架，預計最快第三季起看到成效，並可加速台灣優良老師進軍大陸市場。魏宏泰表示，愛奇藝為中國最大的影音平台，目前有 1 億以上會員，擁有超過 5000 萬的付費用戶，三貝德與之合作，可謂截彎取直，首波 410 支 51 個課程月底上線，包括機上盒、智慧電視、平板、手機都可以看到，根據規劃，7 月將上線 458 支，12 月再上線 480 支，總計今年底前共上架至少 1300 支，明年則上線 500 支。



三貝德指出，將分三階段課程上架，第一階段主要針對基礎數學、英文，第二階段進階數學、英文及自然手作及生活常識，第三階段則為國學語文、數學、自然、英文。



魏宏泰透露，愛奇藝將跟會員收費，會員費外額外購買費用為人民幣 19.9 至 29.9 元的套裝包，與愛奇藝拆分，三貝德拆分較多。



魏宏泰進一步指出，三貝德的開台首波課程，鎖定幼童 (學齡前、小學低年級) 收視群，推出「少兒英語基礎課程」與「少兒資優數學課程」；呈現手法輕鬆活潑、淺顯易懂、重點清晰、循序漸進，三貝德 K12 數位課程將龐雜難懂的課程內容，拆解成最小的知識點課程，並掌握學生全神貫注的最佳學習時效 (約 5-10 分鐘)，結合有質(高清畫質)、有量(海量課程與例題)、有多聞(結合日常實事、增廣見聞、多元拓展) 的課程優勢，讓每個孩子有感學習更愛上學習。



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