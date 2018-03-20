落實產學接軌 台達電與清大合作成立電力電子研究中心今揭幕

台達電 (2308) 今(20)日宣布與新竹國立清華大學 (清大) 合作成立「台達電力電子研究中心」，由台達電捐贈研發、實驗相關設備及工業自動化產品，並派駐研發人員與清華大學電機系和動機系師生合作，持續投入電力電子及電源管理相關技術的深度研究開發。 清華大學副校長陳信文表示，培育專業人才、加強學術研究和產業發展的結合為清大最重要的目標，台達電是台灣工業界的領導品牌，校方十分重視這項合作計劃，同時，清大配合政府智能製造政策，成立國家智能製造中心，積極與自動化產業密切交流，藉由這次與台達電合作，可望將產業知識帶進校園，培養更多自動化領域上的專業人才，並促進雙方更多合作交流的機會。



台達機電事業群總經理劉佳容指出，電力電子為電源和工業自動化產品的核心技術，也是台達成為電源和自動化領先品牌的關鍵，新成立的「台達電力電子研究中心」，將藉助清大電機系及動機系現階段研究高效率電能轉換、新型馬達驅動控制、高速機電系統整合等前瞻技術，加速電力電子與電源管理等高階技術開發並應用於產業鏈中。



近年來，台達電積極推動智能製造，即需結合不同技術背景的高階人才，以紮實的跨領域技術整合，開發出最佳的整體解決方案；清大在人才栽培上著重學術與實務結合，於台達服務的校友皆展現出色的研發與技術長才，台達電決定強化與清大的合作，培植未來發展所需要的核心技術以及人才。



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