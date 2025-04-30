台達電Q1純益季增4成EPS 3.94元創同期高 下午法說釋展望
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-30 10:32
台達電 (2308-TW) 公告第一季財報，稅後純益 102.3 億元，季增 42.5%、年增 77.5%，每股純益 3.94 元，創歷史同期最佳；台達電也將於今 (29) 日下午召開法說，釋出最新展望。
台達電第一季營收 1189.19 億元，季增 4.1%、年增 30.3%；毛利率 31.8%，季增 1 個百分點、年增 2.2 個百分點；營業利益 140.36 億元，季增 31%、年增 89.8%；營益率 11.8%，季增 2.4 個百分點、年增 3.7 個百分點。
台達電第一季主要受惠 AI 伺服器需求持續強勁，帶動電源等零組件相關需求，加上 AI 液冷散熱出貨、以及 ICT 產品回溫下，推升整體業績向上。
而台達電在 2 月底的法說時原本預期，第二季也可望維持成長、全年目標雙位數年增，但隨著美國關稅政策的不確定性因素大增、AI 需求傳出雜音下，台達電今天下午法說所釋出的展望及因應策略也引關注。
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