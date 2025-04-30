〈台達電法說〉Q2營收可望續創新高 全年預算目標維持不變

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-30 19:19

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台達電 (2308-TW) 今 (30) 日召開法說，董事長鄭平表示，雖然有關稅影響，但第二季營收狀況還是不錯，會比第一季好，將續創單季新高，雖然下半年看不清楚，但目前全年預算不變，AI 相關產品業績比重可突破 2 成。

鄭平表示，雖然現在面臨關稅政策衝擊，但短期有 90 天的豁免期，降至基本關稅 10%，客戶加快腳步拉貨，目前美國關稅政策影響不大，大部分由客戶承擔或是能轉嫁，自有品牌的電源、風扇、控制器等產品也有陸續調漲。

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針對關稅議題，鄭平認為，預計到 6 月底、7 月初會比較明朗，對於現在當下會做一些反應、該做的動作，但不一定會對，因為可能說變就變，但 5 年、10 年的長期規劃方向不會因此改變。

鄭平表示，目前台達電產能比重來看，中國佔 50%，其他包括台灣、泰國、歐洲斯洛伐克等都有生產據點，美國有小規模組裝產能、巴西則再小一點，目前泰國持續擴產，內部評估即被課徵 30-40% 的關稅，還是比在美國生產便宜。

台達電企業投資部副總裁劉亮甫則補充，在雲端服務商的資本支出維持下，AI 伺服器需求就會保持強勁，目前看到 AI 電源、散熱成長還是非常可觀；台達電去年 AI 零組件、系統相關占整體業績比重 15%，今年一定突破 2 成，