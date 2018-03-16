台達電垂直多關節機器人DRV系列獲iF產品設計大獎

台達電 (2308) 今(16)日表示，垂直多關節機器人 DRV 系列日前獲 2018 年 iF 產品設計大獎(iF Design Award 2018)，成為台達電展現智能製造力與美的代表作。台達電垂直多關節機器人由台達電自主研發設計，結合智慧功能、優異外型與高質感，自推出以來深受業界好評。此六軸多自由度工業機器人以白色為主色，簡潔的弧形流線勾勒出機器人敏捷、迅速、精準的特性，象徵台達產品的友善、可靠；最大工作半徑 710mm/900mm、最大負載達 7 公斤，也滿足輕型工業對靈活加工的需求。台達電機電事業群總經理劉佳容表示，台達電垂直多關節機器人 DRV 系列是針對業界應用需求設計，除可實現靈活多工作業，擁有優異的外型和友善使用者的軟硬體設計，因此從來自 54 國、6,402 件參賽作品中脫穎而出，成為 1,218 件 iF 獎獲獎作品之一，台達電機器人不只功能符合業界期待，外觀、質感更達精品等級。在「智造」時代，運用工業機器人可節省人力支出、改善產品品質、提升製程彈性及縮短作業時間，是產線自動化與工廠智能化發展的一大趨勢。未來，台達電也會持續推出更高階、更先進的「智造」相關產品，協助客戶實現產業升級。



台達電垂直多關節機器人 DRV70L/DRV90L 系列的機構設計特別根據安裝需求，在腕部採中空設計以方便線材配置，也避免線材凌亂造成設備干擾，同時提供檯面式或倒吊安裝等方式彈性滿足產線需求，此外，亦能掌握關鍵零組件及整合其他台達工控產品，快速導入高整合、高效能的機器人工作站、並應用於產線中。此系列產品目前已成功應用於台達工廠產線進行鎖螺絲、上下料、檢測等製程，可搭配控制和監測系統自動記錄測試資料，上傳 MES 製造執行系統進行製造和品質管控，不僅大幅減少人力需求，作業效率和產品品質亦顯著提升，是智能產線的最佳選擇。



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