大衆汽車擬推全球最強電動車陣容 誓言取代特斯拉

北京時間14日華爾街日報訊，已經縮小與特斯拉(Tesla Inc.， TSLA)之間差距的大衆汽車(Volkswagen AG， VLKAY， VOW.XE)誓言將取代這家電動車行業先驅，計劃在未來五年推出大量電動和混合動力車型，并在全球建設電動車生産設施。

這家德國汽車生産商周二表示，到2025年將在歐洲、中國和美國新建至少16家電動汽車生産工廠，其中九個到2020年將處于運營之中。

其中一家工廠將設在田納西州查塔努加的大衆汽車工廠，另外有五個計劃設在中國，其餘將設在歐洲。目前大衆汽車已經在歐洲運營三個生産基地。

大衆汽車的目标是到2025年銷售300萬輛電動汽車。

相比之下，特斯拉去年電動車銷量為102，807輛，主要是高端的Model S轎車和Model X運動型多用途車(SUV)。特斯拉首款量産家用轎車Model 3去年開始生産，但一直達不到産量目标。特斯拉已接到約50萬輛Model 3訂單，但遠未達到年産25萬輛的目标。

周二大衆汽車首席執行長穆倫(Matthias Muller)稱，2019年起大衆汽車基本上每月就會推出一款新電動汽車。大衆汽車旗下擁有大衆(VW)、奧迪(Audi)、保時捷(Porsche)、斯柯達(Skoda)、賓利(Bentley)和蘭博基尼(Lamborghini)等十幾個品牌。

大衆汽車稱，展望2018年，預計收入將最高增長5%，銷售營運回報率將在6.5%-7.5%之間。去年的銷售營運回報率為7.4%。

大衆汽車旗下品牌計劃到2025年推出50款新電動汽車和30款新混合動力車，到2030年推出全系列300多款車型的電動汽車版本。

來源：新浪美股綜合

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