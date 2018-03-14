強壓特斯拉！福斯汽車完成200億歐元電池採購，將全力擴產電動車

【財訊快報／周鈺敏】彭博社報導，福斯汽車達成 200 億歐元 (250 億美元) 的電池採購訂單，讓該公司在未來幾年大舉進軍電動汽車市場上如有神助，並對正苦於 Model 3 生產問題的特斯拉帶來極大壓力。福斯汽車週二表示，到 2022 年底，福斯汽車有 16 間工廠將開始生產電動汽車，目前只有 3 間。福斯汽車與包括三星 SDI、LG 化學和寧德時代新能源在內等供應商，達成中國及歐洲兩大市場的電池訂單，有助其在 2025 年底前實現最多 300 萬輛電動汽車年產量的目標。



福斯汽車表示，在鎖定兩大汽車市場的電池供應之後，短期內也將達成北美市場的電池訂單。福斯汽車已經表示計畫採購約 500 億歐元的電池來推動電動汽車發展，今年也將推出三款新的電動汽車，後續還將推出幾十款新車種。



根據最近的監管申報文件顯示，截至去年底，特斯拉的電池採購訂單達到 175 億美元，主要向松下購買鋰離子電池。



福斯汽車執行長 Matthias Mueller 在該公司的年度新聞發表會上表示，從明年開始，擁有 12 個品牌的福斯汽車幾乎每個月都會推出一款新的電動車型，這是福斯在全球布局最多電動汽車車款的計畫。



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