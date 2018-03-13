神華國電簽訂合資協議 開闢國企改革新模式 譜寫未來發展新篇章

香港, 2018 年 3 月 13 日 - (亞太商訊) - 近期國資委及多家央企召開的工作會議顯示，國資投資運營試點、央企重組、混改、防範風險將是 2018 年央企的四大工作重心，而重組和混改仍為國企改革領域的重頭戲。其中，煤電領域的聯姻重組備受關注，由神華集團與國電集團合併重組而成的國家能源投資集團有限責任公司（以下簡稱「國家能源集團」）更是焦點之重。這家總資產規模超 1.8 萬億元人民幣（下同）的能源巨擎一誕生便坐擁四個全球之最，即全球最大的煤炭生產公司、全球最大的火力發電公司、全球最大的風力發電公司和全球最大的煤制油煤化工公司。重組後，國家能源集團也將繼續推進旗下上市公司的資產整合。



合資公司方案落地 減少同業競爭助發展

距 2017 年 11 月國家能源集團正式掛牌成立不到半年，中國神華於 3 月 12 日發佈通函稱，已與國電電力於 3 月 1 日簽訂協議，擬以各自所持相關火電公司股權及資產，共同組建合資公司，註冊資本為 100 億元。其中，中國神華以神華方資產出資 42.53 億元，國電電力以國電方資產出資 57.47 億元。經雙方協商，中國神華持有合資公司 42.53% 股權，國電電力持有合資公司 57.47% 股權。



本次交易有利於深化雙方業務合作，擴充市場佔有率，形成長期穩定的煤炭供應關係，實現發電業務的規模化經營及專業化管理，增強發電業務的區域競爭力，規避無序競爭。據悉，本次交易有助於減少兩家公司在相關區域發電業務的同業競爭情況，還有助於優化中國神華的火電業務管理能力，在面對未來清潔能源衝擊火電産業時，能更好的進行轉型發展。此外，國家能源集團與中國神華同步訂立了現有避免同業競爭協議之補充協議，該協議由股東大會作出批准並在集團合並交割條件全部滿足后方可生效，屆時國家能源集團未來新增的煤炭業務將由中國神華作為煤炭業務整合平台負責整合，中國神華將擁有優先交易及選擇權、優先受讓權，並負責該等項目的開發、建設及後續管理。該協議進一步減少了同業競爭情況，助推煤炭相關業務發展。



提升煤電去產能力度 助推煤電深度融合

國家能源集團自組建成立以來，便立足發展品質，加大煤電去產能力度。此次合資完成後，將避免重複投資，進一步化解煤電產能過剩的風險，提升運作效率，推進國內經濟的發展，有助於能源央企通過「一帶一路」走出國門。此外，中國神華的煤炭資源、運力、價格潛力也可獲得充分挖掘，煤炭、電力上下游企業將發揮產業鏈協同效應，緩解長期以來的煤電矛盾。同時也將進一步加強煤炭、電力企業中長期合作，穩定煤炭市場價格，整合雙方優質資源，提高整體運營效率及效益，助推煤電領域的深度融合。煤電聯營是未來整個產業發展的大趨勢，業務在集團內部完成優勝劣汰，有助於提升公司的整體經營效益，真正的用市場化手段調結構轉方式。



預計整合不止步於火電 中國神華業績可期

中國神華是世界領先的以煤炭為基礎的一體化能源公司，其母公司神華集團與國電集團完成合併為國家能源集團後，為內地的煤炭、煤電央企重組提供了新的思路，引領國企改革新階段。目前有預測指出，兩集團簽訂的火電業務合資協議僅為第一步，除火電外，國家能源集團在煤炭、新能源、煤化工等領域均處於行業領先地位，上述領域的相關的資產整合前景，同樣值得期待。



今年 1 月，中國神華（股份代號：1088.HK）發佈盈利預喜，預計截至 2017 年底止歸屬公司所有者該年利潤約為 479 億元人民幣，2016 年為 249.10 億元，按年增長約 92%，受市場廣泛關注與好評。摩根士丹利近日予以神華 25.1 元的目標價，維持「增持」投資評級。大和日前亦發表研究報告指，將中國神華目標價上調至 26.8 元，維持「優於大市」投資評級。中國神華是四大優勢成就領先的綜合能源供應商。其一，公司是行業內煤電聯營方面的領先者，全行業盈利確定性最強，並通過運輸業務不斷擴大煤炭市場份額；其二，公司資源稟賦好、資產價值高，煤炭開採成本行業領先，電廠利用小時數居行業前列。其三，公司擁有其母公司神華集團提供的有力支援來增厚公司資產規模，且未來還有其他相關存續資產可獲注入。其四，公司母公司神華集團與國電集團進行重組整合，實現資源互補，未來具有巨大想像空間。根據 2018 年 3 月的中國政府工作報告，2018 年煤炭行業計劃再退出 1.5 億噸產能，預計煤炭價格將獲支撐、短期內回調空間不大，神華有望繼續受惠。

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