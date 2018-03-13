民生教育公佈2017年全年業績

核心淨溢利 31.9% 至人民幣 310.4 百萬元 核心淨溢利率 65.0%

擴展學校網絡版圖 發展高中教育



香港, 2018 年 3 月 13 日 - (亞太商訊) - 民生教育集團有限公司（「民生教育」或「集團」；股份代號：1569）公佈截至 2017 年 12 月 31 日止十二個月（「回顧期內」）的經審核全年業績。



財務摘要

- 收益上升 7.4% 至人民幣 477.8 百萬元（2016 年全年：人民幣 445.0 百萬元）

- 毛利增長 7.8% 至人民幣 278.7 百萬元（2016 年全年：人民幣 258.6 百萬元）。毛利率提升至 58.3%（2016 年全年：58.1%）

- 核心淨溢利增加 31.9% 至人民幣 310.4 百萬元（2016 年全年：人民幣 235.3 百萬元）。核心淨溢利率 65.0%（2016 年全年：52.9%）

- 年度溢利增加 4.4% 至人民幣 260.9 百萬元（2016 年全年：人民幣 249.7 百萬元）

- 每股基本盈利為人民幣 6.86 分（2016 年全年：人民幣 8.00 分）



截至 2017 年 12 月 31 日止十二個月，民生教育的收益較去年同期相比上升約 7.4% 至人民幣 477.8 百萬元。毛利上升 7.8% 至約人民幣 278.7 百萬元，毛利率約 58.3%。期內溢利為人民幣 260.8 百萬元，較去年同期上升 4.4%。撇除上市相關開支、未變現匯兌虧損及購股權開支的核心淨溢利飆升 31.9% 至人民幣 310.4 百萬元，核心淨溢利率 65.0%。每股基本盈利為人民幣 6.86 分。董事會不建議派發截至 2017 年 12 月 31 日止十二個月的全年股息。



民生教育主席李學春先生表示：「民生教育積極擴大學校網絡覆蓋及加大市場滲透率，為提高在中國民辦高等教育行業的市場份額。管理團隊會繼續遴選及評估潛在的併購目標，以保持我們作為中國最大的民辦高等教育集團之一的地位，繼續加強集團價值，從而進一步鞏固並擴大集團的競爭優勢，為股東創造長遠以及高價值的回報。」



業務回顧



擴展學校網絡

於 2017 年 12 月 31 日，集團在中國擁有及營辦五所民辦高等教育學校（即重慶人文科技學院、重慶工商大學派斯學院、重慶應用技術職業學院、內蒙古豐州職業學院（青城分院）及重慶電信職業學院），入學總人數為 41,120 名學生。集團第六所學校樂陵民生職業中等專業學校預期於 2018 年 9 月有第一批學生入學。此外，集團與樂陵市人民政府合作，樂陵民生職業中等專業學校將按委託管理安排營辦樂陵市職業中等專業學校。



於 2017 年 11 月，集團一家合併附屬實體，重慶悅誠智遠教育科技有限公司（「重慶悅誠」）就以增加資本的方式取得重慶電信職業學院 51% 學校舉辦者權益簽署增資協議。根據協議，重慶悅誠同意向重慶電信職業學院增資人民幣 1.25 億元。今年 2 月，所有手續已完成。



於 2018 年 2 月 12 日，集團指定的一家公司重慶傑睿教育科技有限公司（「傑睿公司」）與樂陵市人民政府訂立關於擬在中國山東省德州樂陵市設立民生教育集团附屬樂陵高級中學校（「民生樂陵高中」）。民生樂陵高中的舉辦標誌著集團邁出了在中國境內將業務領域擴展至高中教育市場的第一步。



師資力量日益增強

截至 2017 年 12 月 31 日，學校教師人數增長約 286 人，增長約 26%。集團及旗下學校亦在不同崗位增聘了更多有經驗的人才。另外，集團更於重慶工商大學派斯學院及重慶應用技術職業學院內，對學校中層管理職工實行競聘上崗機制。



教學設施的升級改造

2017 年，集團進一步改善教學。近日重慶人文科技學院創建了創新創業學院和創新創業實訓基地，重慶人文科技學院及重慶應用技術職業學院整修體育場，重慶工商大學派斯學院及重慶應用技術職業學院學生公寓配置新設施，而山東樂陵民生職業中等專業學校新校園亦完成規劃，並已啟動基本建設。



展望



尋求併購機會以及制定內生增長策略

集團將通過併購及內生增長，以擴大學校數量和學生規模。集團會尋求投資機會，考慮對象包括獨立設置的本科大學、初步具備轉設為獨立設置本科大學條件的獨立學院、初步具備可升為獨立設置本科大學條件的高職（專科）學校及有特色的中等學校，以及高中學校等。



進軍高中教育，擴大國際教學版圖

集團會在中國境內將業務擴展至高中教育市場，設立高中學校，積極尋求品牌好，質量優的高中學校併購機會。為擴大國際化辦學，集團會在歐洲及美國優質高校作為收購目標。並設立市場部及在每所學校設立國際學院，開展多種合作辦學模式；以及與國際知名高校合作開展網絡教學。



另外，集團會逐步擴大網絡化教學，並與校園實現資訊化管理和服務。為完善集中化管理，集團旗下學校之間共用優質課程、高素質教師資源及後勤供給，包括大額物資採購、樓宇建設等實行統一招標和採購，以強化管理。



關於民生教育集團有限公司（股份代號：1569）

民生教育集團有限公司於 2017 年 3 月 22 日於香港聯交所主板上市，為中國最大民辦高等教育供應商之一。於 2017 年 12 月 31 日，集團在中華人民共和國（「中國」）營辦五所學校，即重慶人文科技學院、重慶工商大學派斯學院、重慶應用技術職業學院、重慶電信職業學院及內蒙古豐州職業學院（青城分院），集團第六所學校樂陵民生職業中等專業學校正在建設中。此外，樂陵民生職業中等專業學校將按委託管理安排營辦樂陵市職業中等專業學校。 集團主要提供高等學歷教育，包括本科學歷教育及大專教育。如欲瞭解更多資料，請瀏覽：http://www.minshengedu.com



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