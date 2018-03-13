歐美貿易戰還沒打起來，「口水戰」先來了

摘要：川普：「你們先降稅，我們才降。否則，就開徵汽車稅！」

歐盟：「我們不怕，我們要抵制欺凌！」

眾人擔憂的貿易戰硝煙瀰漫之際，歐盟和美國先打起了口水戰。

川普先發制人，一次次地發出措辭嚴厲的威脅。他在 twitter 上相繼扔出了一個又一個「口水炸彈」：

歐盟，給我聽好了，你們聽着挺無辜的，實際上並不無辜。他們非常粗暴，非常精明。我們每年（在對歐雙邊貿易上）損失 1000 億美元。

我們幾乎不收他們的關稅。我們把東西賣給他們，但首先，無法通過他們的貿易壁壘。他們設置了人工障礙。不是金錢上的障礙，是其他的事情，比如環境，他們拿出的說辭你甚至都不會相信。

他還在周日發 twitter 稱：

歐盟在貿易問題上對美國很糟糕，他們還抱怨鋼鋁關稅。如果他們降低可怕的貿易壁壘和對美產品關稅，我們也會照做。否則，我們就對他們的汽車徵稅！這才叫公平！

緊接着，川普又在昨天隔空喊話，說要派商務部長羅斯（Wilbur Ross）和歐盟貿易代表談判，以消除對方一直以來用於對付美國的「巨大的」的關稅和貿易障礙。他還說：「它們對美國的農民和製造業主來說不公平。」

歐盟也不甘示弱，高級官員紛紛回敬稱，他們不會被川普不斷升級的保護主義言論和懲罰性關稅談判所嚇倒。

荷蘭財政部長 Wopke Hoekstra 周一在歐盟部長級會議上表示，「歐洲準備好了。」

當天早些時候，歐盟首席貿易專員 Cecilia Malmstrom 說：

最近，我們看到歐美貿易是如何被用作威脅和恐嚇我們的武器。但是，我們不怕，我們要抵制欺凌。

這位女官員還說，川普政府拿貿易做藉口，恐嚇和威脅歐洲， 把貿易用作「替罪羊」。她與美國貿易代表 Robert Lighthizer 周六的會面無果而終。

Cecilia Malmstrom 介紹稱，歐盟確實對美國汽車課徵進口稅，稅率為 10%。而美國卻對歐盟製造的卡車和皮卡徵收高達 25% 的關稅對一些服裝的徵稅更是高達 40%。

歐盟委員會稱，總體而言，歐盟平均對美國商品徵收 3% 的關稅，美國對歐盟產品課徵的進口稅率平均為 2.4%。他們還強調，川普拿汽車說事，分明就是刻意挑選有利於己的證據。Malmstrom 說：

在任何情況下，如果鋼鋁是事關國家安全的大事，我看不出汽車和這個有什麼關係。

法國財長 Bruno Le Maire 說，他擔心「歐盟和美國之間爆發貿易戰。」西班牙財長 Roman Escolano 說，保護主義永遠都是錯誤的。

Bruno Le Maire，這位絕大多數時候都用法語發 twitter 的財長， 特意通過一段公開演講影音用英語回應美國：

我們希望對我們的美國朋友說清楚。我們不想進行任何形式的貿易戰。但我們將堅決捍衛我們的經濟利益，我們的工業，以及我們的工作。

鋼鋁關稅只會導致貿易戰中的輸家（不會有人獲勝）。我們將與歐盟夥伴一起評估關稅對我們工業的影響。我們必須團結，必須強硬。

歐盟委員會發言人 Enrico Brivio 在一份公開聲明中表示：

如果有人開始扔石頭，最好先確定他自己是不是生活在一個玻璃房子裡。

巴西也重申，將採取一切必要的雙邊和多邊行動，維護其權利和利益。

華爾街日報昨日稱，川普的新關稅舉措讓日本和歐盟慌了手腳——他們合計在美國商品貿易額中占比大約 1/4。周末，日本和歐盟的領導人均呼籲美國官員把他們列為豁免國，因為它們是美國緊密的安全和貿易盟友。

報導還稱，本周歐美會談的議程尚未設定。預計英國國際貿易大臣 Liam Fox 本周將利用他的華盛頓之行與美國官員舉行會談。歐盟希望基於美國、歐盟和日本制定的一項打擊不公平貿易行為的七點計劃簽訂三邊協議。

『新聞來源／華爾街見聞』