川普要加徵關稅 加拿大警告：汽車恐漲價2,000美元 美加雙輸

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-04 08:10

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美國總統川普周一（3 日）表示，美國對墨西哥和加拿大進口商品加徵 25% 關稅，將於 3 月 4 日生效。

據美國《CNBC》報導，加拿大能源和自然資源部長 Jonathan Wilkinson 周一警告，川普的關稅計畫將導致能源價格上漲，給美國消費者帶來負擔。

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Wilkinson 表示，關稅將給美國和加拿大帶來經濟痛苦，對兩國而言，都是一個雙輸局面。他指出，汽油、電力、天然氣等能源價格將因此上漲，關稅也會導致汽車價格至少漲 2,000 美元。

儘管美國是全球最大原油和天然氣供應國，但富國銀行表示，美國許多煉油廠依賴從加拿大進口重質原油，因為重質原油的品質較低，而且比美國國內生產的輕質原油便宜，美國中西部的煉油廠尤其依賴加拿大原油。

美國能源資訊管理局的數據顯示，去年 12 月平均每天進口 660 萬桶原油，其中 60% 以上來自加拿大。美國煉油商如 Marathon Petroleum 已警告，至少會把部分加拿大原油關稅的負擔轉嫁給消費者。

川普的關稅政策對美國汽車市場的影響尤為顯著。

密西根州汽車咨詢機構 Anderson Economic Group 的研究結果顯示，關稅將使美國汽車價格大幅上漲，特別是跨界 SUV 和電動車，前者成本將增加至少 4,000 美元，後者成本增幅將是這一數字的三倍。含有大量墨西哥零件的大型 SUV 價格將增加近 9,000 美元，皮卡價格將增加 8,000 美元。

Anderson Economic Group 執行長 Patrick Anderson 表示：「這種成本增加將直接導致——我預計幾乎是立即——受貿易影響最大的車型銷量下滑。」

川普的關稅政策不僅影響消費者購車成本，還嚴重破壞北美汽車供應鏈。據《彭博》報導，知情人士透露，福特 (F-US) 、通用 (GM-US) 和 Stellantis 高層上周通過 Zoom 與美國商務部舉行會談，警告關稅可能導致利潤下降、銷售銳減，甚至影響到就業。

福特和 Stellantis 高層在會上強調，白宮應該將關注點放在那些沒有美國零件的進口汽車上。面對業界領袖的警告，川普政府仍然堅持推行關稅計畫。